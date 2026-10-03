3 ZNAKA ĆE BITI NA OZBILJNOM TESTU U OKTOBRU: Retrogradni Venera i Merkur im donose emotivne slomove

Proverite da li ste među znacima Zodijaka na koje će ovi tranziti najviše uticati.

Ako je sudeći prema astrolozima, oktobar će biti nezgodan za 3 znaka Zodijaka, a tome će doprineti retrogradno kretanje čak dve planete.

I Venera i Merkur će se ovog meseca kretati retrogradno kroz znak Škorpije, što će doneti pomalo neprijatno buđenje.

Frustracije sa kojima ćete se suočiti podsetiće vas na događaje iz oktobra 2018. godine, kada je Venera poslednji put bila retrogradna u ovom znaku.

Ipak, to takođe znači da će nakon ovoga sve to konačno postati prošlost. I tamo i ostati.

Retrogradna Venera i Merkur u Škorpiji: 3 znaka na koja će najjače uticati

Škorpija

S obzirom na to da se oba retrogradna kretanja dešavaju u vašem znaku, velika je mogućnost da ćete biti "emotivni haos ako ne budete pažljivi".

Prema rečima astrologa, za vas ovaj dvostruki retrogradni uticaj znači da se "prošle veze, nerazrešene ljubavne boli i stare, toksične dinamike odnosa ponovo upliću u vaš sadašnji život".

Šta je sa onim bivšim za koji ste mislili da su daleko iza vas? Najverovatnije će se dogoditi nešto od ove dve stvari: ili će vam se javiti ili ćete početi da razmišljate iznenada o vremenu koje ste proveli zajedno.

Nećete osećati samo nostalgiju. Tokom ovih retrogradnih faza, bićete prinuđeni da ponovo proživljavate prošlost. Nerazrešene traume izlaze na površinu.

Zato je važno da ostanete na oprezu. Iako nije nimalo prijatno proći kroz ovakvo iskušenje, videćete istovremeno koliko ste napredovali. Uvek je teško prepustiti prošlost zaboravu, ali zapamtite – postoji razlog zbog kojeg ste rekli zbogom.

Bik

Budući da se ovo dvostruko retrogradno kretanje odvija u Škorpiji – znaku koji je, sticajem okolnosti, tvoj suprotni znak – osetićete snažan uticaj univerzuma, Bikovi.

Ovo dvostruko retrogradno kretanje uticaće na vašu sedmu kuću partnerstva i – verujte nam – bićete veoma emotivni.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se i Merkur, planeta koja upravlja komunikacijom, takođe kreće retrogradnim hodom kroz Škorpiju. S obzirom na to da Škorpija uvek teži da dođe do suštine stvari, očekuje vas turbulentan period, posebno kada razgovori postanu intenzivni.

Ponovo se javljaju nesporazumi i rasprave koje ste mislili da ste ostavili u prošlosti. Reč je o skrivenim znacima i svemu onome što je davno potisnuto, a što će zapravo ponovo opteretiti vašu vezu.

Zato se mentalno pripremite, jer život ponovo stavlja vaše strpljenje na probu. Dobra vest je da je ovo poslednji put da morate da se bavite tim temama.

Blizanci

Budući da Merkur vlada tvojim znakom, svaki njegov retrogradni hod posebno teško podnosite. Međutim, prema rečima astrologa, istovremeni retrogradni hod Venere i Merkura u znaku Škorpije predstavlja pravu noćnu moru za vaš duševni mir. Dakle, da – Blizanci, upravo zato možda već imate osećaj da ćete izgubiti živce.

Ovaj dvostruki retrogradni ciklus stavlja vas na iskušenje putem oprečnih signala. Što je još gore, nesporazumi će postati veoma česta pojava.

Mogli biste da uhvatite sebe kako previše razmišljate i opsesivno analizirate poruke svog partnera, kao i ton kojim su napisane, a upravo takve stvari mogu da dovedu do svađa oko sitnica.

Zato pokušajte da pronađete načine da se prizemljite. Možda je trenutno prava noćna mora, ali ako budete kontrolisali svoje emocije, lakše ćete podneti ovaj period retrogradnog kretanja planeta.

(Glossy)

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