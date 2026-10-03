"MORATE BITI JAKI": Dona Ares predosetila smrt, pa okupila najbliže - borila se kao lavica, bolest joj se 3 puta vraćala

Pevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, preminula je 2. oktobra 2017. godine u 41. godini nakon teške borbe sa kancerom.

Dona Ares je kao vrlo mala pokazivala svoju ljubav prema muzici, a sa samo 16 godina snimila je prvu pesmu. Završila je muzičku školu, a 1997. prvi put je nastupala pod pseudonimom Dona Ares na hrvatskom izboru pesme za Pesmu Evrovizije.

U Srbiji je posebnu popularnost stekla početkom dvehiljaditih kada je izdala emotivne numere "To mi nije trebalo", "Idi, idi moja vilo" i "Ubila me tvoja nevjera".

Životna borba

Međutim, bogatu karijeru prekinula je opaka bolest, a o svojoj borbi javno je govorila, te je mnogima postala inspiracija dok su joj se ljudi koji su kroz isto prolazili zahvaljivali na motivaciji. Nije odustajala od borbe, iako joj se bolest koju je pobedila dva puta i treći put vratila. Dona je svoju borbu opisala u ispovesti "Soba za nikoga".

Na mrežama je javno govorila o najtežoj bitki, gde se pratiocima javljala posle hemioterapija uvek vedra i pozitivna.

"Još uvek sam dobro! Podnošljivo je, iako već osećam i vidim, uostalom, kako polako bledim", napisala je tada Dona, koja je ubrzo zatim preminula.

Predosetila da se bliži kraj

Poslednju objavu na Instagramu postavila je pet dana pre smrti i kratko napisala: "Voli vas vaša Dona Ares".

Donina majka rekla je jednom prilikom, da im je uputila snažnu poruku kada je predosetila da se bliži kraj.

"Verujte mi da vremenom ne postaje lakše, samo teže, i jedino što me održava jesu hrabrost i snaga koju nam je ostavila. Ko god kaže da vreme leči bol - laže. Živim tako što tugu čuvam isključivo za sebe. Preteško je i svaki novi dan je teži. Kada je shvatila da dolazi njen kraj i da ne može dalje, nama koji smo ostali iza nje očitala je lekciju i poručila: 'Do poslednjeg trena morate biti jaki, boriti se svakog dana iz početka.' Naravno, mi se trudimo da ispunimo njenu želju", rekla je Donina majka svojevremeno za "Avaz".

Pevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, preminula je 2. oktobra 2017. godine u 41. godini nakon teške borbe sa kancerom.

(Mondo)

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