30 GODINA U SENCI POZNATOG BRATA: Sada je brat Makoleja Kalkina postao velika zvezda Holivuda (FOTO)

Kiran Kalkin je takođe započeo svoju filmsku karijeru u filmu „Sam u kući“. I dok se njegov stariji brat borio sa zavisnošću, on je uporno krčio put do slave.

Kiran Kalkin je 30. septembra 2026. godine napunio 44 godine i tek sada su mu se otvorila zlatna vrata na putu ka slavi. Za ulogu u seriji „Nasledstvo“ osvojio je Zlatni globus i Emi, čime je učvrstio svoj uspeh u industriji. I iako je, kao i njegov stariji brat Makoli Kalkin, Kiran takođe počeo da glumi kao dete, morao je da čeka tri decenije na priznanje.

Kiran je rođen 1982. godine u NJujorku. NJegova majka je bila telefonska operaterka, a otac, ne baš uspešan brodvejski glumac, pokušao je da ostvari svoje ambicije kroz svoju decu. Međutim, imao je drugu motivaciju, Kristofer Kalkin je želeo da njegovi naslednici počnu da doprinose porodičnom budžetu što je pre moguće i od detinjstva je počeo da ih vodi na audicije. Finansijska situacija porodice je zaista bila prilično nesigurna, iako su Kalkinovi živeli na Menhetnu, zbili su se u malom stanu, sa malo izgleda za poboljšanje.

Zato su deca često bila kažnjavana zbog neuspeha na audicijama, ali mališani su ipak dobijali uloge samo u reklamama i malim pozorišnim produkcijama.

Makoli je imao sreće. Tokom jedne od njegovih audicija, reditelj Kris Kolambus ga je primetio i pozvao ga da igra Kevina Mekalistera u božićnoj komediji „Sam u kući“. Kristofer Kalkin je želeo da u filmu angažuje nekoliko svoje druge dece, ali je dobio ulogu samo Kiran. Glumio je dečaka po imenu Fuler, onog sa prevelikim naočarima. NJegov lik je bio zabavan, ali publika ga je jedva primetila. Makoli je odmah postao omiljen, a zadesila ga je neverovatna slava. Međutim, za njega se ispostavilo da to nije bio blagoslov, već prokletstvo.

Nekoliko godina nakon objavljivanja prvog filma „Sam u kući“, Makoli Kalkin je glumio u nastavku, ali se potom povukao u senku na mnogo godina. Stavio je karijeru na čekanje, izbegavao intervjue, izbegavao javne nastupe i, kako se kasnije ispostavilo, borio se sa zavisnošću od droge i alkohola. Nije iznenađujuće da je glumac imao malo vremena za snimanje, dok je njegov brat Kiran, s druge strane, dugo i naporno radio.

Kiran je glumio u hvaljenoj komediji „Otac neveste“ sa Dajanom Kiton, dobio je nominaciju za prestižne nagrade „Mladi umetnici“, igrao je u akcionom filmu „Nigde da pobegnem“ sa Žan-Klodom Van Damom, drami „Džinovski“ sa Šeron Stoun i popularnoj komediji „Skot Pilgrim protiv sveta“, nakon čega je dobio visoke ocene kritičara.

Za bilo kog drugog glumca, takav spisak dostignuća bio bi dovoljan za postizanje uspeha, ali čak ni to nije bilo dovoljno da Kiran izađe iz senke svog brata. Kiran je imao dug put da dokaže svoju vrednost, njegov pravi proboj dogodio se 2018. godine, kada je dobio ulogu u seriji „Nasledstvo“.

Uzgred, Kiran sada pripisuje zasluge svom bratu za to što je svojim uspehom otvorio vrata svetu velike kinematografije. Ali glumac retko govori o svom ocu. Kaže da nikada nije gajio naklonost prema njemu, već ga se plašio. Jednom je Kristofer Kalkin napustio dom na tri nedelje, a njegova deca su to vreme doživela kao najbolji odmor u svom životu. Nikada nisu pitali gde im je otac i bili su uznemireni njegovim povratkom.

Kiran je mnogo puta u prošlosti priznao da nikada nije želeo da bude glumac, jednostavno je nastavio da to radi iz inercije jer nije znao ništa drugo da radi. Upravo ga je film „Potomci“ prvi put učinio srećnim na setu. Uzgred, Kiran Kalkinov trijumf ne kasni samo 30 godina, već i nekoliko meseci. Dodela Emi nagrada, gde je osvojio nagradu za izuzetnog dramskog glumca, bila je zakazana za septembar 2023. godine, ali je odložena zbog štrajka u Holivudu.

Nakon što je primio statuetu, Kiran se obratio svojoj supruzi na sceni, priznao je da želi još jedno dete, a ova dirljiva molba rasplakala je njegove fanove. I iako neki pozivaju Kirana Kalkina da bude oprezan, jer slava može biti štetna za njegovu porodicu, glumac veruje da nema opasnosti. Dugo i naporno je radio da bi stigao do mesta gde je sada, i stigao je kao odrasla osoba. A najveći bonus njegovoj slavi nije bio ogroman novac, već ljubav prema svojoj profesiji, koja pruža inspiraciju za pomeranje planina.

(Stil)

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