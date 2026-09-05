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AMAL KLUNI JE KRALJICA FILMSKOG FESTIVAL A U VENECIJI: Prelepa advokatica oduševila u haljini od 1.500 evra poznate modne dizajnerke (FOTO)

Amal je već navikla publiku da bira samo najbolje haljine, ali u ovakvom modnom izdanju je do sada nismo videli

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Foto: Profimedia/ SplashNews.com, Splash
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Držeći čvrsto za ruku svog supruga Džordža Klunija, advokatica Amal Kluni stigla je na Filmski festival u Veneciji. Naviknuti na njen nepogrešiv modni stil i ovaj put su svi oduševljeno gledali u haljinu Stele Mekartni koja košta 1500 evra. 

Ona je svoju visinu od 175 cm upotpunila štiklama marke Aquazzura .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Pored nje, Džordž (65) je nosio tamnoplavo odelo dok je puštao svoju suprugu da blista i bude u centru pažnje - dva dana nakon što joj je odao počast tokom snažnog govora.

Holivudski glumac, koji je u sredu preuzeo Zlatnog lava za životno delo, pobrinuo se da pohvali svoju suprugu advokaticu Amal.

Par uživa u životu, porve dane septembra provodeći uglavnom na jezeru Komo.

(Stil)

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