AMAL KLUNI JE KRALJICA FILMSKOG FESTIVAL A U VENECIJI: Prelepa advokatica oduševila u haljini od 1.500 evra poznate modne dizajnerke (FOTO)

Amal je već navikla publiku da bira samo najbolje haljine, ali u ovakvom modnom izdanju je do sada nismo videli

Držeći čvrsto za ruku svog supruga Džordža Klunija, advokatica Amal Kluni stigla je na Filmski festival u Veneciji. Naviknuti na njen nepogrešiv modni stil i ovaj put su svi oduševljeno gledali u haljinu Stele Mekartni koja košta 1500 evra.

Ona je svoju visinu od 175 cm upotpunila štiklama marke Aquazzura .

Pored nje, Džordž (65) je nosio tamnoplavo odelo dok je puštao svoju suprugu da blista i bude u centru pažnje - dva dana nakon što joj je odao počast tokom snažnog govora.

Holivudski glumac, koji je u sredu preuzeo Zlatnog lava za životno delo, pobrinuo se da pohvali svoju suprugu advokaticu Amal.

Par uživa u životu, porve dane septembra provodeći uglavnom na jezeru Komo.

(Stil)

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