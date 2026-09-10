BILA JE FATALNA ZA NAJVEĆE HOLIVUDSKE ZAVODNIKE: Na dan razvoda ljubila drugog, a pričalo se da je ukleta (FOTO)

Iako je Skarlet Johanson osvajala srca najlepših muškaraca, njene romanse obično traju samo dve godine, a sada uživa u braku sa Kolinom Jostom.

Glumica Skarlet Johanosn (41) je bila u vezama sa nekim od najpoželjnijih muškaraca sveta, udavala se za holivudske zvezde i godinama punila naslovne strane svojim ljubavnim životom. Ipak, sreću je na kraju pronašla tamo gde je malo ko očekivao – pored scenariste i autora humorističkih emisija.

„Da, izgradila sam karijeru na kontroverzama. Možda zato što me nikada nisu zanimala tuđa mišljenja“, rekla je glumica u intervjuu za časopis „The Gentlewoman“ 2021. godine. Ove reči možda najbolje opisuju i njen odnos prema privatnom životu. Dok su joj mediji godinama pripisivali titulu jedne od najvećih holivudskih srcelomki, ona je uporno živela po sopstvenim pravilima.

Posle dve godine dolazi kraj poznanstva

Dve godine. Toliko su trajale sve glumičine ozbiljne romanse i brakovi, kojih se njeni bivši muškarci, iz nekog razloga, kasnije ne vole sećati.

„Postoji nešto u vezi nje što vas može uništiti, vući dole. Nešto poput mladog, nepromišljenog predatora“, jednom je primetio novinar Dejl Mendel. „Muškarci padaju pod ovu čaroliju i potrebno je vreme da se izvuku iz njene mreže.“

Skarlet je prvo osvojila srce svog druga iz razreda, Džeka Antonofa. Johanson, koja je glumila u sitkomima od svoje devete godine, već je bila školska slavna ličnost, pa je vršnjakinja morala vredno da se potrudi da osvoji naklonost Skardžoa (glumičin školski nadimak).

Skarlet i budući vokal grupe „Čeličan voz“ počeli su da se zabavljaju nakon mature, ali njihova romansa je ugašena posle dve godine. Johanson je, naravno, inicirala raskid:

„Studiranje na glumačkoj školi je jedino što me trenutno zanima“, rekla je buduća zvezda bez ustezanja.

Uzgred, Johanson se uvek tako ponašala u bliskim vezama. Vudi Alenova omiljena glumica uvek je imala jasne prioritete: karijera prvo, muškarci zatim. To je nešto što je Skarlet naučila od svoje bake, Doroti Sloun: nađi dobru profesiju, ona će te obezbediti, ali što se tiče muškarca - pa, videćeš! Ali njena baka jedva da je mogla da zamisli da će njena unuka postati holivudska zvezda i da će poznate ličnosti i milioneri bacati svoju ljubav pred njene noge.

Džared Leto je bio jedan od prvih koji se zaljubio u magični seksapil plavuše. Upoznali su se leta 2004. i ostali su zajedno dve godine. Par je držao svoju vezu u tajnosti, ali dan nakon raskida, ceo Los Anđeles je brujao: Džared je ostavio Skarlet, bio je umoran! Nove obale su mamile Leta.

Nije mogla da dočeka sledeću avanturu

Skarletino razočaranje nije dugo trajalo. Sedam meseci kasnije, osoblje hotela Šato Marmon uhvatilo je holivudskog voljenu osobu u strastvenom zagrljaju sa Benisijem del Torom. Par je odlučio da proslavi nedavno dodeljenu dodelu Oskara u liftu. Romansa nije trajala duže od nekoliko nedelja. Ali novinari su nastavili da postavljaju Skarlet i Benisiju neprijatna pitanja. Ona je sve poricala, ali del Toro nije hteo da odustane.

Godine 2006, Skarlet je u jednom intervjuu priznala da se testira na HIV dva puta godišnje. Novinari su odmah zaključili da je ovo nekako povezano sa novom romansom zvezde sa Džastinom Timberlejkom. Zvezda je čak raskinula sa Kameron Dijaz zbog glumice.

Timberlejk je bio toliko zaljubljen da je Johanson angažovao za glavnu ulogu u svom muzičkom spotu za pesmu „What Goes Around Comes Around“. Ali do leta 2007. godine, i ta veza je završena.

Šta je bio razlog? Skarlet je upoznala Rajana Rejnoldsa i zaljubila se na prvi pogled. Uzgred, za Johanson, napuštanje Timberlejka, čije je ime bilo u toku (upravo je objavio tri hita: SexyBack, My Love i What Goes Around…), zbog komičara Rejnoldsa bio je holivudski promašaj, ali zvezda je samo slegnula ramenima: šta se može, ljubav!

Burna romansa završila se slatkom ceremonijom venčanja u Britanskoj Kolumbiji u avgustu 2008. Pogodite koliko je trajao njihov brak? Tako je, dve godine. U jesen 2010. godine, u štampi su počele da kruže glasine da nije sve u redu sa slatkim zvezdanim parom: on je sanjao o deci.

Johanson je tražila mir u braku, ali kakav je mir kada vatra još uvek besni u krvi? Porodica se tiho složila da će Rajan podneti zahtev za razvod, kako ne bi izgledao napušteno, ali na dan kada je sud presudio o razvodu para, paparaci su fotografisali glumicu iz filma „Lusi“ kako se ljubi sa Džaredom Letom. Sigurno je neko morao da smiri uznemirenu ženu?

Majčinstvo je pokucalo na vrata glumice

Njen treći brak, sa novinarom Romenom Dorijakom, doneo je Skarlet radost majčinstva: rodila je ćerku, Rouz Doroti. Devojčica je rođena sa manje od tri kilograma, a porodica je svu svoju energiju posvetila njenom zdravlju. Johanson se trudila da bude mama sa punim radnim vremenom, preuređujući svoj raspored snimanja kako bi redovno posećivala ćerku u Parizu, ali se brzo umorila od porodičnog života.

Nakon dve godine braka, njen muž je shvatio da zvezda neće moći da postane domaćica i podneo je zahtev za razvod. Razvod je bio sporan: Romen je zahtevao isključivo starateljstvo nad njihovom ćerkom, ali je Skarlet uspela da odbrani svoje pravo na dete.

Njen francuski suprug je takođe bio uznemiren što je tokom brakorazvodnog postupka glumica započela aferu sa scenaristom i stendap komičarem Kolinom Jostom.

U maju 2019. godine, Skarlet je objavila veridbu sa Jostom i pokazala prsten sa dijamantom od 11 karata. 31. oktobra 2020. godine, Holivud Reporter je pisao o tajnom venčanju glumice i komičara. Avgusta 2024. godine, glumica je postala majka po drugi put.

„Da, da, imamo bebu. Zove se Kosmo. Mnogo ga volimo. Veoma cenimo vašu privatnost, zato vas molimo da kontaktirate našeg predstavnika ukoliko imate bilo kakva pitanja“, napisao je srećni otac.

A srećna majka jednostavno uživa u radostima majčinstva. Uzgred, njen treći brak traje već 6 godina. Možemo li reći da je „kletva Johansonovog braka“ konačno nestala? Izgleda da je glumicu oduvek osvajao dobar smisao za humor.

(Stil)

BONUS VIDEO: