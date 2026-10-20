BILA JE JEDNA OD NAJLEPŠIH ŽENA NA PLANETI, ZVALI SU JE ŽIVOM BARBIKOM: Gde je danas Karen Mulder, žena koja je devedesetih postala prvi Viktorijin anđeo?

Bila je među najtraženijim manekenkama svoje generacije, radila za najveće modne kuće i pripadala prvoj postavi Victoria’s Secret anđela. Ipak, priča Karen Mulder mnogo je složenija od fotografija po kojima je pamtimo.

Duga plava kosa, visoke jagodice i osmeh koji je jednako dobro izgledao na naslovnici modnog magazina i u reklami za donji veš: Karen Mulder imala je izgled koji je devedesetih postao gotovo sinonim za glamur.

Poređenje sa „živom Barbikom“ pratilo ju je toliko uporno da je i američki Vogue decenijama kasnije njene revijske nastupe posmatrao kroz tu estetiku. Pastelni kompleti, raskošne večernje haljine i savršeno oblikovani talasi bili su deo njenog prepoznatljivog imidža.

Danas, kada nova Victoria’s Secret revija ponovo podseća na žene koje su izgradile slavu brenda, njeno ime zaslužuje više od usputnog pominjanja među prvim anđelima. Karen je bila velika zvezda i pre nego što su krila postala jedan od najpoznatijih modnih simbola.

Fotografije koje su joj promenile život

Rođena u holandskom gradu Vlardingenu, Karen je u modeling ušla preko takmičenja agencije Elite. Godine 1985. njene fotografije poslate su na izbor „Look of the Year“. Pobeda u holandskom krugu i drugo mesto u međunarodnom finalu otvorili su joj vrata agencije Elite Paris.

To je bio jedan od karakterističnih puteva do modne karijere u vremenu pre društvenih mreža: lokalni izbor, međunarodno finale, ugovor sa agencijom i odlazak u grad u kojem tek treba naučiti kako funkcioniše industrija.

Karen je ubrzo počela da radi za velike modne kuće. Početkom devedesetih nizali su se nastupi, editorijali i kampanje, a 1991. dobila je i važan angažman za Guess. Među dizajnerima za koje je radila bili su Valentino, Iv Sen Loran, Versače i Đorđo Armani.

Mnogo više od plave kose

NJena posebnost bila je u tome što je uspevala u različitim delovima modne industrije. Visoka moda tražila je njenu eleganciju i prisustvo na pisti, dok su komercijalni brendovi prepoznavali lice koje publika odmah pamti.

Radila je sa fotografima poput Pitera Lindberga i Stivena Majzela, a američki Vogue je u retrospektivi njene karijere izdvojio spoj sofisticiranosti i vedrine koji je unosila u fotografije. Bila je među manekenkama koje su mogle da predstave i strogo krojen komplet i izrazito glamuroznu večernju toaletu.

Pojavila se i na čuvenoj naslovnici američkog Voguea iz aprila 1992, povodom stogodišnjice magazina, uz Sindi Kraford, Naomi Kembel, Lindu Evanđelistu i druge zvezde tog vremena. Ta fotografija danas je i dokument epohe u kojoj su manekenke postale slavne ličnosti prepoznatljive daleko izvan mode.

Jedna od prvih Victoria’s Secret anđela

Saradnju sa Victoria’s Secretom započela je 1992, a kasnije je postala deo originalne postave anđela, uz Tajru Benks, Helenu Kristensen, Stefani Simor i Danijelu Peštovu. Upravo je ta generacija pomogla da se izgradi identitet koji će brend kasnije pretvoriti u globalni spektakl.

U intervjuu za nemački Vogue ove godine Karen je iznela i zanimljivo sećanje: prema njenim rečima, predložila je da manekenke nose krila, zamišljajući „Viktorijine anđele“ kao svojevrsne superjunakinje inspirisane „Čarlijevim anđelima“. To je njena verzija nastanka ideje koja je postala zaštitni znak revije.

Povlačenje i teške godine

Oko 2000. povukla se iz redovnog bavljenja modelingom. Godinu dana kasnije, tokom snimanja francuske emisije „Tout le monde en parle“, govorila je o navodnom zlostavljanju, pritiscima i pretnjama u modnoj industriji. NJeno gostovanje nije emitovano, zbog čega se sadržaj tog nastupa ne može u celini proveriti.

Usledili su psihijatrijsko lečenje i povlačenje ranijih optužbi. U novom intervjuu za Vogue Karen tvrdi da je bila primorana da kaže da ih je izmislila, ali ne navodi ko ju je na to prisilio. O tom periodu i danas govori teško i sa zadrškom.

NJena javna karijera postala je znatno tiša. Okušala se u muzici, a 2007. nakratko se vratila na pistu, na Diorovoj reviji visoke mode Džona Galijana, uz druge poznate manekenke svoje generacije.

Povratak sa 57 godina

Ove godine ponovo se pojavila na naslovnici nemačkog Voguea, za septembarsko izdanje koje su fotografisali Šon i Seng. U septembru je prisustvovala i događaju Vogue World u Milanu, nastavljajući povratak u javnost posle dugog perioda znatno povučenijeg života, a sinoć se pojavila i na spektakularnoj Victoria's Secret reviji u Los Anđelesu.

Za novo snimanje priznala je da nije bila sigurna da li još ume da radi kao nekada. Međutim, kada je stala pred objektiv, pokreti i koncentracija brzo su se vratili. Danas drugačije gleda i na osmeh koji je pratio njene najpoznatljivije fotografije: u intervjuu kaže da je ponekad bio način da prikrije kako se oseća.

Arhivske fotografije čuvaju sliku „žive Barbike“. NJen novi intervju toj slici dodaje ono što se na starim naslovnicama nije moglo videti: iskustvo žene koja danas sama bira šta želi da ispriča o svom životu.

(Zadovoljna)

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