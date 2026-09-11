BILI SU VERENI, A ONDA MU JE REKLA NEŠTO ŠTO GA JE POTOPUNO SLOMILO: „Moram da spavam s drugim“ (FOTO)

„Njena priča je da sam joj uništio život i prouzrokovao tešku depresiju jer sam je ostavio. Ali zapravo mi je ona to rekla, a onda je do marta skinula prsten“, požalio se.

Aron Rodžers prekinuo je ćutanje o jednom od najkomplikovanijih odnosa u svom životu. U nedavnom podkastu, zvezda NFL-a iznela je svoju verziju raskida sa glumicom Šejlin Vudli, koja se uveliko razlikuje od one koja je godinama kružila u javnosti. Prema njegovim rečima, ona mu je rekla da postoji nešto što mora da uradi pre nego što se venčaju – da spava sa drugim muškarcem.

Rodžers je govorio o istoriji svojih veza u podkastu svog saigrača Kema Hejvorda „Not Just Football“, osvrnuvši se na sve, od raskida sa Danikom Patrik do veridbe sa Vudli i šokantne tvrdnje koja bi bez problema mogla da bude deo radnje serije „The Secret Life of the American Teenager“.

U epizodi objavljenoj u sredu, Rodžers tvrdi da je u decembru 2021. godine zaprosio Vudli, a da mu je ona „samo nekoliko dana nakon toga rekla... pre nego što se venčamo, moram da je*em ovog tipa“.

Rodžers se obrušio i na priču za koju kaže da kruži u javnosti, prema kojoj je on potpuno slomio Vudli.

„Njena priča je da sam joj uništio život i prouzrokovao tešku depresiju jer sam je ostavio. Ali zapravo mi je ona to rekla, a onda je do marta skinula prsten“, rekao je.

Prema Rodžersovim rečima, pokušali su da se pomire „nekoliko puta“.

„Bukvalno mi je rekla: ‘Ne želim da budem sa tobom’“, rekao je, opisujući ono što se, prema njegovim rečima, dogodilo nakon njihovih pokušaja da se ponovo zbliže tokom 2021. godine.

Njegovi komentari daju novu dimenziju raskidu o kojem su i Rodžers i Vudli očigledno želeli što manje da govore u javnosti.

Njih dvoje su prvi put povezani 2020. godine, a do februara 2021. Rodžers je otkrio da je veren, ali nije rekao sa kim. Vudli je kasnije javno potvrdila njihovu vezu, a njih dvoje su svoju privatnost uglavnom držali podalje od javnosti.

Njihova veza razvijala se veoma brzo

Prvi poznati raskid dogodio se u februaru 2022. godine, otprilike godinu dana nakon veridbe. U to vreme govorilo se da je do raskida došlo zbog njihovih različitosti, zahtevnih karijera i „prepreka“.

Izvor je za magazin „People“ rekao da su njih dvoje bili „veoma različite osobe sa užurbanim karijerama“ i da su naišli na „prepreke koje nisu mogli da prevaziđu“. Izvor je takođe dodao da „nije bilo loših osećanja ni drame“ i da će ostati prijatelji.

Pojavili su se i izveštaji da su se složili da se ne slažu kada je reč o politici, iako su izvori izričito navodili da političke razlike nisu bile razlog raskida.

Tada su ponovo viđeni zajedno tokom narednih nekoliko nedelja, uključujući i venčanje njegovog saigrača Dejvida Bakijarija u Santa Barbari u martu 2022. godine. Njihovo ponovno pojavljivanje zajedno podstaklo je nagađanja da su odlučili da još jednom pokušaju da spasu vezu.

Njihova veza bila je puna raskida i pomirenja dve godine

Potom je Rodžers objavio emotivnu objavu na Instagramu u kojoj je Vudli bila među stvarima na kojima je zahvalan. Zahvalio joj je što mu je „uvek čuvala leđa“, na njenoj dobroti i na tome što mu je pokazala „kako izgleda bezuslovna ljubav“, dodajući: „Volim te i zahvalan sam ti.“

Postoje i izveštaji da su se sledećeg meseca, u aprilu 2022. godine, konačno definitivno razišli.

Izvor je tada za E! rekao da je ona pokušala da vezi pruži još jednu priliku, „ali je brzo shvatila da se sve odvija prema njegovim uslovima i da se ništa neće promeniti“.

Rodžers je u međuvremenu nastavio dalje i 2025. godine oženio se ženom po imenu Britani, koju je upoznao nekoliko godina ranije.

(Story.hr)

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