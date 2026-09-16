BOLJE SAMI NEGO S BILO KIM: Ova 4 znaka imaju najviše kriterijume u ljubavi

Neki ljudi mogu da se zaljube nakon jednog dobrog dejta, dok drugi vrlo brzo pronađu deset razloga zbog kojih odnos nema budućnost.

Prema astrologiji, pripadnici ova četiri znaka horoskopa posebno teško pristaju na vezu samo zato da ne bi bili sami – radije će čekati osobu koja zaista odgovara njihovim kriterijumima.

Devica

Device primećuju detalje, a to važi i u ljubavi. Možete ostaviti odličan prvi utisak, ali one će brzo primetiti kako razgovarate s konobarom, kasnite li bez izvinjenja, držite li obećanja i slažu li se vaša dela s onim što govorite.

NJihovi kriterijumi ne moraju nužno biti površni. Češće traže pouzdanost, inteligenciju i osećaj da druga osoba zna šta želi od života. Ako odmah primete nekoliko stvari koje im ne odgovaraju, teško će se uveravati da će sve kasnije nekako da se popravi.

Lav

Lavovi žele partnera kojim mogu da budu ponosni. Privlačnost im je važna, ali sama po sebi nije dovoljna. Žele osobu koja ima sopstveni život, samopouzdanje i ambicije.

Posebno ih odbijaju ljudi koji pokušavaju da umanje njihove uspehe ili ih čine ljubomornima kako bi dobili pažnju. Lav želi osećaj da su on i partner tim koji jedno drugo podiže, a ne odnos u kojem stalno moraju da se takmiče.

Jarac

Jarčevi veze često posmatraju dugoročno. Možete im biti vrlo privlačni, ali ako procene da imate potpuno različite vrednosti i životne ciljeve, neće lako zanemariti tu činjenicu.

Važni su im pouzdanost, odgovornost i osećaj da na partnera mogu računati kada stvari postanu ozbiljne. Zato ponekad deluju izbirljivo. Zapravo samo ne žele da ulažu godine u odnos za koji već na početku vide da teško može da funkcioniše.

Vodolija

Vodolije možda nemaju klasičan spisak kriterijuma, ali imaju jedan koji je teško zaobići: partner mora mentalno da ih zainteresuje. Privlačnost bez dobrog razgovora brzo im postaje dosadna.

Treba im osoba koja ima lične interese, mišljenje i život van veze. Preterana posesivnost može ih odbiti gotovo trenutno. Zbog toga će radije dugo biti sami nego ostati u odnosu u kojem osećaju da moraju da se odreknu svoje slobode.

(Super žena)

BONUS VIDEO: