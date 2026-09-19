BRZINSKI OBROK MIRKE VASILJEVIĆ: Otkrila recept za zdravo i ukusno jelo koje često sprema

Recept uključuje grčki jogurt, cimet, agava sirup, čia i lanene semenke, borovnice i bananu.

Poznata dramska umetnica Mirka Vasiljević još jednom je dokazala da se i u sklopu gustog rasporeda i brze svakodnevice može održati zdrava i jednostavna ishrana. Putem društvenih mreža prezentovala je nedavno brzinski recept za čiju joj je izradu, kako navodi, neophodno svega tri minuta, što predstavlja savršeno rešenje u trenucima kada žuri na set.

NJen ekspresni postupak pripreme i direktna izjava glase:

"-U staklenu činju stavljam 150 grama grčkog jogurta, zatim pola kašičice cimeta, kašičicu agava sirupa i sve to promešamo. Dve kašičice čia semenki zatim dodajemo. Odozgo stavljam voće, na jednu stranu borovnicu, a na drugu jednu bananu, u sredinu ide kašičica lanenog semena i to bi bilo to, ja idem na snimanje" - rekla je Mirka Vasiljević.

Mirka Vasiljević se vozi gradskim prevozom

Podserimo, poznata glumica i nevenčana supruga fudbalera Vujadina Savića, Mirka Vasiljević, još jednom je dokazala da čvrsto stoji na zemlji, uprkos slavi i luksuznom životu na koji je navikla. Iako smo navikli da je viđamo u skupocenim automobilima i na crvenim tepisima, Mirka je nedavno pratioce na Instagramu ostavila bez teksta kada je objavila stori direktno iz – beogradskog autobusa.

Glumica, koja je majka četvoro dece, uslikala je selfi dok se vozila gradskim prevozom, a uz to je kratko i jasno napisala: "Malo odmor od vožnje kola."

Čak i u autobusu, Mirka je izgledala sređeno. U bordo džemperu, sa elegantnom punđom i trendi naočarima za sunce, plenila je pažnju ostalih putnika. I dok bi mnoge njene koleginice krile da koriste javni prevoz, Mirka je sa osmehom pokazala da joj "običan" život nimalo ne smeta.

(Blic)

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