Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

CAKANA OSTALA BEZ BENDA PRED PREPUNIM KLUBOM: Pevačica bila prepuštena sama sebi, evo šta je uradila

Članovi njenog benda bili su sprečeni da dođu na nastup, a publika je već ispunila lokal do poslednjeg mesta.

1794215581_1729837891_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Cakana.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana prisetila se jedne od najneprijatnijih, ali ujedno i najupečatljivijih situacija u svojoj dugogodišnjoj karijeri, kada se na njenom zakazanom koncertu nije pojavio kompletan bend.

Dragica Radosavljević Cakana je otkrila kako je izgledao momenat kada je shvatila da pred prepunim klubom mora da stane na scenu bez očekivane muzičke pratnje.

Drama pre izlaska na scenu: Samo jedan mikrofon i harmonikaš

Kako je Cakana objasnila, neočekivani splet okolnosti doveo je do toga da članovi njenog benda budu sprečeni da stignu na nastup, dok je publika već ispunila lokal do poslednjeg mesta.

"Na jednom koncertu neke moje muzičare je zadržala policija, ne znam ni sama gde. Došao je samo harmonikaš! Imali smo samo jedan mikrofon: ja, harmonikaš i taj jedan mikrofon, a klub pun. Vi ne znate šta da radite u tom trenutku, to je stvarno strašno", prisetila se Cakana u emisiji "Grand Specijal".

Neočekivani preokret: "Nikad u životu nisam bolje pevala"

Iako bi većina izvođača u takvom trenutku podlegla pritisku ili otkazala nastup, Cakana je odlučila da izađe pred publiku i pruži svoj maksimum. Sa jednim mikrofonom i harmonikom, uspela je da napravi atmosferu o kojoj se i danas priča.

"Ja sam se tako snašla, da je to bilo fantastično. Nikad u životu nisam bolje pevala. To je onaj trenutak kad vam je najgore, kad nemate nikakvu potporu i prepušteni ste sami sebi. Onda jednostavno jurneš i napraviš haos. To je bilo možda jedno od najboljih večeri koje sam ja odradila", poručila je pevačica.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas