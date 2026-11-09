CAKANA OSTALA BEZ BENDA PRED PREPUNIM KLUBOM: Pevačica bila prepuštena sama sebi, evo šta je uradila

Članovi njenog benda bili su sprečeni da dođu na nastup, a publika je već ispunila lokal do poslednjeg mesta.

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana prisetila se jedne od najneprijatnijih, ali ujedno i najupečatljivijih situacija u svojoj dugogodišnjoj karijeri, kada se na njenom zakazanom koncertu nije pojavio kompletan bend.

Dragica Radosavljević Cakana je otkrila kako je izgledao momenat kada je shvatila da pred prepunim klubom mora da stane na scenu bez očekivane muzičke pratnje.

Drama pre izlaska na scenu: Samo jedan mikrofon i harmonikaš

Kako je Cakana objasnila, neočekivani splet okolnosti doveo je do toga da članovi njenog benda budu sprečeni da stignu na nastup, dok je publika već ispunila lokal do poslednjeg mesta.

"Na jednom koncertu neke moje muzičare je zadržala policija, ne znam ni sama gde. Došao je samo harmonikaš! Imali smo samo jedan mikrofon: ja, harmonikaš i taj jedan mikrofon, a klub pun. Vi ne znate šta da radite u tom trenutku, to je stvarno strašno", prisetila se Cakana u emisiji "Grand Specijal".

Neočekivani preokret: "Nikad u životu nisam bolje pevala"

Iako bi većina izvođača u takvom trenutku podlegla pritisku ili otkazala nastup, Cakana je odlučila da izađe pred publiku i pruži svoj maksimum. Sa jednim mikrofonom i harmonikom, uspela je da napravi atmosferu o kojoj se i danas priča.

"Ja sam se tako snašla, da je to bilo fantastično. Nikad u životu nisam bolje pevala. To je onaj trenutak kad vam je najgore, kad nemate nikakvu potporu i prepušteni ste sami sebi. Onda jednostavno jurneš i napraviš haos. To je bilo možda jedno od najboljih večeri koje sam ja odradila", poručila je pevačica.

(Blic)

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