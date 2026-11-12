"NE KVARITE NAŠU DECU": I Bogdana se oglasila nakon što je zatekla sina u suknji - par odlučio da ispiše sinove iz vrtića

Bogdana Ražnatović retko deli detalje iz privatnog života, ali je sada reagovala zbog izjave supruga Veljka.

Bogdana Ražnatović retko se oglašava na društvenim mrežama i svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali je sada napravila izuzetak nakon što je izjava njenog supruga Veljka Ražnatovića izazvala burne reakcije.

Naime, nakon što je Veljko javno ispričao da su on i Bogdana svog sina zatekli u suknjici u vrtiću, zbog čega su rešili da sva tri sina ispišu iz te ustanove, na Instagramu se oglasila i Cecina snaja.

Bogdana je na svom storiju podelila upravo snimak na kojem Veljko govori o ovoj situaciji, a uz video je osvanula kratka i jasna poruka:

– Priča koja treba daleko da se čuje. Ne kvarite našu decu! – piše u objavi koju je Bogdana podelila sa svojim pratiocima.

Veljko otkrio da su sina zatekli u suknji

Podsetimo, Veljko Ražnatović otvoreno je govorio o vaspitanju naslednika i neprijatnoj situaciji koju su on i Bogdana doživeli.

Kako je tada otkrio, njih dvoje su ostali u šoku kada su došli po dete u privatni vrtić i videli ga obučenog u suknjicu, uz objašnjenje vaspitača da se radilo o igri maskiranja.

Veljko ističe da će decu ispisati iz vrtića nakon svega što se desilo.

- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si.

Ceca i Anastasija su se takođe oglasile i podelile Veljkovu objavu na svoje Instagram profile.

(Blic)

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