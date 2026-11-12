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ARIJANA GRANDE SE POMIRILA SA BIVŠIM: Pojavili se zajedno na crvenom tepihu 10 godina nakon raskida

Nekada je njegovo ime pevala među bivšim ljubavima, a sada mu je u istoj pesmi namenila sasvim drugačije mesto.

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Foto: Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia
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Arijana Grande (33) i Riki Alvarez prvi put su zajedno prošetali crvenim tepihom, gotovo deset godina nakon raskida njihove prve veze. Pevačica i glumica pojavila se sa partnerom na njujorškoj premijeri svog novog filma „Focker-in-Law“, održanoj 11. novembra, čime je njihova obnovljena romansa dobila i prvi zajednički izlazak pred filmske fotografe, piše „Pipl“.

NJihov dolazak usledio je posle meseci tokom kojih su zajedničkim fotografijama i pojavljivanjima otkrivali da su ljubavi pružili novu priliku. Ovog puta pozirali su zagrljeni, razmenjujući osmehe i tihe komentare dok su stajali pred objektivima.

Od plesača na turneji do obnovljene ljubavi

Arijana i Riki upoznali su se zahvaljujući poslu. On je bio deo njene plesačke ekipe na turneji „The Honeymoon Tour“, a profesionalna saradnja prerasla je u vezu u aprilu 2015. godine. Razišli su se u julu naredne godine.

NJihova priča ponovo je privukla pažnju u junu 2026, kada su viđeni na zajedničkom ručku u Ostinu, u Teksasu. Susret je pokrenuo nagađanja o pomirenju, a pevačica je u avgustu na Instagramu podelila niz fotografija među kojima su bile i njihove zajedničke.

Od tada je sve češće objavljivala trenutke sa Rikijem, pa je početkom novembra pokazala i fotografije na kojima se grle, gledaju u oči i na kojima ga ljubi u čelo.

Stih o bivšem dobio novo značenje

Posebnu pažnju privukao je njen nastup 1. septembra, kada je tokom izvođenja pesme „thank u, next“ promenila deo posvećen upravo Alvarezu.

U hitu u kojem se osvrće na nekadašnje partnere, Arijana je ranije pevala da je pisala pesme o Rikiju i da se sada tome smeje. Na koncertu je, međutim, umesto tog dela otpevala da pokušava da učini da on bude njen poslednji partner. Tako je pesma o prethodnim ljubavima postala i mesto za poruku o njihovom novom početku. 

Riki se pojavio i u promotivnom snimku njenog kozmetičkog brenda R.E.M. Beauty. U izazovu je pokušavao da pogodi koji proizvod Arijana ima na usnama, a do odgovora je dolazio posle njihovih poljubaca.

(Kurir)

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