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MAJKA LEPE BRENE PREMINULA NA DAN KADA SU ŽIVOJINOVIĆI SLAVILI SLAVU: Pevačica je samo jednom pričala o ovoj bolnoj temi

Ifeta Jahić, majka Lepe Brene preminula je 21. novembra 2014. godine.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Majka Lepe Brene, Ifeta Jahić, umrla je 21. novembra 2014. godine u 81. godini. Brena je bila jako vezana za mamu, pa je govorila da je za nju "učinila sve".

- Čovek nikada ne može da bude spreman za jedan takav šok kakav je smrt roditelja - rekla je Brena malo nakon što je Ifeta preminula.

- Koliko god da sam plakala i koliko god da mi je teško, u mom životu ne postoji nijedna tačka griže savesti da nešto nisam učinila za svoje roditelje - dodala je pevačica tad sa drhtavim glasom.

- Duša mi je na mestu, iako je mnogo bolna", rekla je jednom prilikom pevačica za "Prvu" i ovoj temi više nije pričala u javnosti.

Brena se nedavno, na dan rođendana majke, oglasila emotivnom porukom.

 - Srećan ti rođendan, majko - pisalo je u objavi.

- Nedostaješ - dodala je Brena tom prilikom.

Inače, Brenina majka operisana je u martu 2014. u Tuzli, nakon čega ju je pevačica prebacila u Beograd, gde je i preminula.

Ifeta je umrla na dan slave Živojinovića, Svetog Arhangela. Sahranjena je u Brčkom.

Svojoj majci Ifeti Jahić, Lepa Brena posvetila je i svoj album sa izvornim i narodnim novokomponovanim pesmama, i u više navrata isticala je kako je upravo zahvaljujući majci zavolela i naučila da peva narodnu muziku.

Lepa Brena ostala je i bez oca Abida Jahića. On je preminuo 2010 godine.

(Blic)

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