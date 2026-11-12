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BORINA NAJLEPŠA PESMA ZAUSTAVILA VOZ U BEČU: Predlagali mu i da bude himna Srbije - pogledajte o kojoj numeri je reč

Kako je jedan hit Bore Đorđevića i Riblje Čorbe naterao putnike da zaustave voz iz Beča.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Malo je muzičara na našim prostorima koji mogu da se pohvale da je zbog njihove pesme kasnio međunarodni voz, ali legenda rokenrola Bora Đorđević i to je upisao u svoju bogatu biografiju.

Kada se povede priča o najboljim domaćim pesmama svih vremena, hitovi legendarne grupe "Riblja Čorba" i neponovljivog Bore Đorđevića uvek su u samom vrhu.

Stihovi zaustavili saobraćaj

NJegovi stihovi pogađali su pravo u metu, opisivali su duh jednog vremena, ali su znali i da izazovu takve emocije da se zbog njih — bukvalno zaustavi saobraćaj!

Jedna od najneverovatnijih anegdota iz zlatnog doba domaćeg rokenrola, koja se i danas prepričava među pravim fanovima, vezana je upravo za slavnog rokera i čuveni voz iz Beča.

Đorđević se svojevremeno prisetio i kako mu je u Beču na železničkoj stanici hor Prvog srpskog pevačkog društva otpevao "Pogledaj dom svoj, anđele" iz voza koji se upravo spremao da krene.

"To je bila potpuno nestvarna situacija. Na praznom peronu, stojim, gledam i plačem – slušam kako oni kao anđeli pevaju. To je bio prvi put u istoriji austrijskih železnica da voz kasni u polasku, jer kada se pesma završila, pustili su da voz krene", ispričao je Đorđević, koji je otkrio da su mu predlagali da ova numera bude srpska himna.

(Mondo)

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