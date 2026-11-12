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"IZMIŠLJENO I SMEŠNO": Oglasili se iz vrtića u koji ide sin Veljka Ražnatovića

U vrtiću su se oglasili povodom tvrdnji Veljka Ražnatovića o neprijatnosti koju je doživela njegova porodica.

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Foto: ATA images/ D.M.
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Veljko Ražnatović privukao je veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama obratio pratiocima i izneo tvrdnje o neprijatnosti koju je, kako kaže, njegova porodica doživela u vrtiću, koji pohađa njegov najmlađi sin.

Nakon njegovog obraćanja, domaći mediji kontaktirali su ovu predškolsku ustanovu kako bi čuli i njihovu stranu priče. Iz vrtića su najpre kratko prokomentarisali Veljkove navode.

"Izmišljeno i smešno, to je to sa moje strane", poručili su iz ustanove.

Međutim, domaći mediji su ponovo pozvali kako bi dobili dodatno pojašnjenje. Ovoga puta javila se druga osoba, koja je poručila da je direktorka već dala izjavu i da je to sve što imaju da kažu na ovu temu.

Tako su iz vrtića ostali pri svom stavu, uz poruku da je direktorka već iznela njihov komentar, dok se čeka eventualno novo obraćanje Veljka Ražnatovića nakon njihovog odgovora.

Podsetimo, Veljko Ražnatović prethodno je objavio snimak na Instagramu u kojem je ispričao da je njegova supruga Bogdana prilikom dolaska u vrtić zatekla njihovog najmlađeg sina u kostimu bubamare, za koji je on smatrao da zapravo predstavlja žensku suknju.

Veljko je naveo da su im zaposleni objasnili da deca mogu slobodno da biraju kostime, bez podele na muške i ženske, kao i da su im, prema njegovim tvrdnjama, poručili da mogu da promene vrtić ukoliko se sa takvim pristupom ne slažu.

(Kurir)

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