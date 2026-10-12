ĆERKA OZIJA OZBORNA DONELA VAŽNU ODLUKU: "Želim da moj sin ima drugačije detinjstvo od mog"

Televizijska ličnost i ćerka slavnog Ozija Ozborna, Keli Ozborn je odlučila da se iz Los Anđelesa preseli u Englesku, a ovo su njeni konačni razlozi.

Keli Ozborn je spakovala kofere i stvaru u Los Anđelesu i preselila se u Veliku Britaniju nakon što je pre godinu dana izgubila svog oca i najboljeg prijatelja, Ozija Ozborna.

Keli je odrasla u Los Anđelesu sa svojom poznatom porodicom koja se proslavila u kultnoj seriji "Ozbornovi", koja je od nje i njenog brata Džeka napravila zvezde.

Nažalost, legenda grupe "Black Sabbath", Ozi je preminuo 2025. godine ostavljajući za sobom suprugu Šeron i njegovo šestoro dece.

Keli Ozborn je bila teško pogođena gubitkom i šokirala je fanove kada se pojavila na dodeli nagrada BRITS ranije ove godine izgledajući bolno mršavo.

Zvezda koja je otvoreno govorila o sebi, a nedavno je raskinula veridbu sa Sidom Vilsonom, suočila se sa lavom uvreda od strane klavijaturista nakon što su fotografije sa dodele nagrada postale viralne.

Dok nastavlja da tuguje za svojim ocem, Keli želi da bude bliže Ozijevom grobu.

Ona je priznala da je nakon njegove smrti bila previše mršava, ali se sada ugojila i dobila 10 kilograma.

Isto tako je odlučila da ne želi da njen mladi sin, četvorogodišnji Sidni, ima isto detinjstvo kao ona i zato je odlučila da Englesku nazove svojim domom.

Iako njen brat Džek i dalje živi u Los Anđelesu sa porodicom, Keli je odlučila da se preseli:

- Želim da moj sin ima drugačije detinjstvo od mog. U početku, kada je bio mlađi i kada smo mnogo putovali (sa bendom Slipnot Sidnijevog oca), pomislila sam: Ovo je sjajno. On odrasta baš kao ja. - rekla je za The Sun i dodala:

- Ne, ovo zapravo nije zdravo za njega i izlaže ga previše stvarima. Moram da ga vratim kući

- Oduvek smo govorili da ako ikada budemo imali dete, ono će odrastati u Engleskoj.- rekla je ona.

Keli takođe kaže da je zabrinuta zbog zastrašujuće kulture oružja u SAD, koja je nažalost dovela do brojnih pucnjava u školama u zemlji.

Mali Sidni, koji se često pojavljuje sa svojom mamom na njenim Jutjub video snimcima, sada ide u istu školu u koju je Keli išla u Velikoj Britaniji pre nego što su se Ozbornovi preselili u Los Anđeles.

Otkrivajući da prihvata ulogu engleske seoske mame, ona deli:

- Toliko sam uključena u školu. Sastanci roditeljskog saveta, događaji, sve to. Nikada nisam mislila da ću biti ovakva mama, ali volim sve to. Idem na sve što je vezano za školu.-

(Glossy)

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