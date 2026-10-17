ČIME BI SE BAVILA KEJT MIDLTON DA NIJE POSTALA PRINCEZA: Ovo je njen posao iz snova

Danas je sinonim za eleganciju, gracioznost i život pod budnim okom javnosti, ali njeni snovi iz detinjstva nisu imali mnogo veze s kraljevskim dvorom.

Ona je jedna od najpopularnijih i najomiljenijih žena današnjice, globalna ikona stila i dama čiji se svaki javni korak pomno prati. Nije tajna da mnogi Britanci jedva čekaju da je vide na prestolu uz supruga, budućeg kralja. Kejt Midlton je, kažu, i možemo samo da se složimo, savršenstvo bez mane. Prava princeza. Ali, da nije upoznala Vilijama i postala deo kraljevske porodice, danas bi njen život izgledao sasvim drugačije, možda baš onako kako je svoju budućnost zamišljala u detinjstvu.

Zanimanje o kojem je maštala nema nimalo veze sa dvorom, kraljevskim obavezama i glamuroznim ceremonijama, sa svetom u kojem danas živi. Kada je 2012. godine posetila svoju nekadašnju školu "Sent Endrjuz" u Pangbornu, u Berkširu, Kejt Midlton svečano je otvorila novi teren za hokej, a povratak u poznato okruženje probudio je uspomene na dane koje, kako je istakla, pamti kao jedan od najsrećnijih perioda u životu, piše britanski HELLO!.

Osnovna škola, u kojoj je završila svih devet razreda, očigledno je za nju bila mnogo više od mesta na kojem je sticala znanje. U toj sredini je odrastala, razvijala interesovanja, družila se s vršnjacima i otkrivala šta je raduje.

"Toliko sam uživala ovde da sam, kada je došlo vreme da odem, rekla mami da ću se jednog dana vratiti kao učiteljica. To se nije dogodilo, ali veoma se radujem što sam danas ponovo na starom mestu“, rekla je tada princeza od Velsa.

Bila je dobra učenica, priseća se bivši zamenik direktora, Ričard Hadson: "Bila je vredna, pristojna, druželjubiva i veoma pažljiva prema mlađoj deci. Volela je i sport. Skoro dve decenije držala je školski rekord u skoku uvis".

Ipak, Kejt Midlton nije postala pedagog. Sudbina je za nju imala drugačije planove, drugačiju misiju. Tokom studija na univerzitetu "Sent Endrjuz u Škotskoj" upoznala je princa Vilijama, a ljubavna priča je, kao što znamo, krunisana spektakularnim venčanjem u aprilu 2011. godine.

Poznato je koliko Kejt obožava decu i koliko uživa u njihovom društvu, a tu su, naravno, i njena, Džordž, Šarlot i Lui. Davnu želju ostvarila je na drugačiji način, budući da učestvuje i u brojnim humanitarnim inicijativama vezanim za najmlađe.

Podrška ranom razvoju jedno je od najvažnih područja njenog javnog angažmana. Kroz brojne aktivnosti u svrhu podizanja svesti o značaju prvih godina detinjstva, princeza se i danas bavi temama koje se na izvestan način nadovezuju na nekadašnji san, da radi kao učiteljica.

(BlicŽena)

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