"VIŠE OD SVEGA SAM ŽELELA DA BUDEM MAJKA": Indira Levak nije uspela da se ostvari najveću želju, a evo zašto je odustala od usvajanja deteta

Indira Levak je otkrila da joj je najveća životna želja bila da postane majka, ali da se to nije ostvarilo.

Pevačica Indira Levak, koja je godinama prisutna na muzičkoj sceni, svojevremeno je otvorila dušu i progovorila o jednoj od najbolnijih tema iz privatnog života. Iako je ostvarila zavidnu karijeru i stekla veliku popularnost, jedna od njenih najvećih životnih želja ostala je neispunjena – da se ostvari u ulozi majke.

Indira nikada nije krila koliko je želela da dobije dete, ali joj se, uprkos velikoj želji, majčinstvo nije ostvarilo. Pevačica je priznala da je u jednom trenutku ozbiljno razmišljala i o usvajanju, jer je želela da pruži ljubav, toplinu i siguran dom detetu kojem je to najpotrebnije.

"Više od svega želela sam da budem majka“

Iza uspešne karijere i javnog života pevačice krije se i veoma lična priča o želji za porodicom i izazovima sa kojima se suočavala na putu ka ostvarenju majčinstva.

- Više od svega sam želela da se ostvarim kao majka, ali ne možemo protiv onoga kako Bog zapiše“, ispričala je pevačica, pa otkrila da je ozbiljno razmišljala o usvajanju deteta.

- Dugo razmišljam o usvajanju deteta i smatram da je to nešto predivno. Mnogo dece nema porodicu i krov nad glavom, tako da bih volela da se kockice slože i da mi se ta želja uskoro ispuni - rekla je Indira.

Odustala od usvajanja

Ipak, proces usvajanja nosi brojne izazove, a pevačica je priznala da su ona i njen suprug oklevali zbog teških iskustava ljudi iz svog bliskog okruženja.

"Imamo nekoliko prijatelja koji su zbog toga prošli pravi pakao i poručili nam da ne bi to više nikada ponovili. S te strane malo oklevamo, jer smo oboje emotivci“, iskrena je bila pevačica tada. Ona je dodala da ih je u toj želji ohrabrio i rasplakao dokumentarni film o košarkašu Sergeu Ibaku i njegovom odrastanju u teškim uslovima u Kongu.

"Suprug je moja srodna duša“

Govoreći o suprugu sa kojim se svojevremeno razišla, otkrila je da u njemu vidi najveći oslonac.

„To je moja srodna duša. On je moj medažder, on je osoba koja me štiti od svih, moja stena. Kad te nešto zaboli on je tu, kad je neki posao u pitanju, on je tu. Najbolje bi bilo kada bi ljudi imali dve nekretnine. Ti si na svojoj strani, on na svojoj i kad se vidimo najbolji smo na svetu“, navela je Indira Levak za domaće medije.

(Kurir)

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