ĆERKE I NOVA LJUBAV NA JEDNOM MESTU! Marko Jarić proslavio 48. rođendan u društvu najvažnijih žena u svom životu (FOTO)

Marko Jarić svoj 48. rođendan obeležio je u krugu najbližih, a fotografije sa proslave privukle su veliku pažnju javnosti.

Nekadašnji košarkaš podelio je trenutke iz restorana, gde je uživao u društvu ćerki Valentine i Sijene, ali i nove partnerke Izabele, sa kojom poslednjih meseci sve češće deli detalje iz privatnog života.

Marko Jarić je godinama nastojao da ljubavni život sačuva daleko od medija, zbog čega su njegove nove objave izazvale brojne reakcije. Ovoga puta povod je bio poseban, a društvo u kojem je proveo rođendan dodatno je zainteresovalo njegove pratioce.

Izabela mu prva čestitala rođendan

Foto: Instagram Printskrin/ marko_jaric10

Izabela je među prvima javno obeležila ovaj važan datum za svog partnera. Na društvenim mrežama objavila je snimak iz bazena na kojem njih dvoje razmenjuju nežnosti, pokazujući da među njima vlada bliskost.

„Srećan rođendan, moja Vago“, napisala je uz crveno srce, a njena poruka nije prošla nezapaženo.

Ubrzo se oglasio i sam Marko, koji je podelio delić atmosfere sa rođendanskog slavlja. Na fotografijama iz restorana vidi se opuštena atmosfera, bogata trpeza i društvo koje mu očigledno mnogo znači. Osmesi na licima prisutnih upotpunili su prizor sa proslave.

Posebnu pažnju privukle su njegove ćerke, Valentina i Sijena, koje su sve češće u centru interesovanja javnosti zbog svog odrastanja. Komentari i komplimenti nisu izostali ni na račun Izabele, koja je na fotografijama delovala raspoloženo i srećno.

Zajednički prizor pokrenuo je i pitanje kakav odnos Markove naslednice imaju sa njegovom novom izabranicom. Ipak, na osnovu fotografija ne može se sa sigurnošću zaključiti kako su devojčice prihvatile očevu partnerku, iako je njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo veliku pažnju.

Posle razvoda od Adrijane Lime ljubavni život čuvao je za sebe

Foto: Instagram Printskrin/ marko_jaric10

Marko Jarić godinama je bio poznat ne samo po košarkaškoj karijeri već i po braku sa brazilskom manekenkom Adrijanom Limom, jednom od najpoznatijih svetskih lepotica.

Par se venčao 14. februara 2009. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a tokom braka dobili su dve ćerke. Starija Valentina rođena je 2009, dok je Sijena na svet došla 2012. godine.

U maju 2014. objavili su da se rastaju, ističući da će dobrobit njihovih devojčica ostati njihov prioritet. I nakon razlaza, oboje su nastavili da grade svoje živote, dok su roditeljske obaveze ostale važan deo njihovog odnosa.

Nakon razvoda, Jarić nije često govorio o svojim emotivnim vezama. NJegova romansa sa manekenkom Boni trajala je tri i po godine, a potom je uglavnom izbegavao da detalje privatnog života deli sa javnošću.

Nova romansa privukla pažnju javnosti

Foto: Instagram Printskrin/ isabellacassone

Interesovanje za Markovu novu ljubavnu priču pojačalo se nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa jahte. Na njoj je pozirao sa atraktivnom brinetom, a prisnost koju su pokazali podstakla je brojne komentare.

Nove zajedničke objave dodatno su podgrejale interesovanje, dok je Izabela postepeno postala deo sadržaja koji Jarić deli sa svojim pratiocima.

Iako košarkaš i dalje ne otkriva mnogo detalja o vezi, rođendanska proslava pružila je još jedan uvid u njegov privatni život. Ovoga puta, uz novu partnerku, u centru pažnje bile su i Valentina i Sijena, koje ostaju najvažniji deo njegovog sveta.

Čini se da Marko Jarić danas uživa u novom životnom poglavlju, a pažnju javnosti sada, osim njegove ljubavne priče, privlače i trenuci koje provodi sa porodicom.

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