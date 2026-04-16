Čokoladni hleb sa bananom: Pravi se tako lako i ne može da vam se ne svidi

Ukoliko želite da probate nešto novo i da na pametan način iskoristite prezrele banane, pogledajte ovaj jednostavan recept koji se sprema za 15 minuta.

Nakon toga ostaje da sačekate da se ispeče i da uživate u slatkom ukusunom čokoladnom banana hlebu, koji dosta podseća na kolač.

Vreme "Velike depresije" 1930ih godina je period kad su domaćice morale da se snađu sa onim što imaju dostupno i da od toga naprave nešto vredno pohvale. Banana hleb je baš iz tog perioda, ali zbog njegovih odlika nije ostao u prošlosti i unapređen je dodavanjem čokolade.

Pogledajte šta imate kući, ako imate osnovne stvari plus čokoladu i banane, koje vas baš i ne privlače tamnom bojom, spremni ste za ovaj recept.

Sastojci neophodni za ovaj sladak banana hleb

Da biste napravili najbolji čokoladni banana hleb koji je super sočan, ključno je da imate ružne, prezrele banane!

U nastavku pogledajte sve sastojke:

120 grama putera / maslaca

85 grama sitno seckane čokolade

3 velike zrele banane

2 velika jaja

1 kašičica ekstrakta vanile

2 šolje brašna za pečenje

1 šolja kristalnog šećera

1 kašičica sode bikarbone ili prašak za pecivo

Pola kašičice soli

Pola kašičice cimeta

Po želji možete dodati 1 šolju seckanih orašastih plodova u testo pre pečenja.

Uputstva za jednostavnu pripremu

Zagrejte rernu na 175 stepeni i pleh namažite puterom, pa ga ostavite sa strane.

Dodajte puter u veliku posudu i zagrejte ga u mikrotalasnoj pećnici 1 minut ili dok se ne otopi. Zatim, dodajte banane u istu posudu i izgnječite viljuškom. Uspite ekstrakt vanile i jaje u posudu sa bananama i koristite istu viljušku da umutite dok ne nestanu žuti tragovi jajeta.

U drugoj velikoj posudi umutite brašno, šećer, sodu bikarbonu ili prašak za pecivo (po vašem izboru), so i cimet. Dodajte suve sastojke vlažnim sastojcima i mešajte špatulom samo dok se ne sjedine, a onda umešajte nežno čokoladne mrvice.

Sipajte testo u pripremljeni pleh za hleb i pecite 45-55 minuta dok čačkalica umetnuta u sredinu hleba ne izađe čista. Kako biste osigurali da vam se hleb ravnomerno ispeče možete ga prekriti aluminijumskom folijom 20 minuta dok je u rerni, ali obratite pažnju da se folija ne zalepi za testo.

Najbolji način da banana hleb ostane sočan danima je da ga čvrsto umotate u plastičnu foliju. Ako ga ostavite napolju na sobnoj temperaturi biće jestiv tri dana od kad ga napravite, a ako ga odložite u frižider može da stoji i do 6 dana.

Ako želite da hleb zamrznete, ostavite ga da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi na tanjiru ili rešetki kada ga izvadite iz rerne. Kada se ohladi, umotajte hleb u plastičnu foliju, a zatim u aluminijumsku foliju. Zamrznite hleb do 2 meseca za najbolje rezultate.

Da biste odmrzli hleb, izvadite ga iz zamrzivača i ostavite ga da dostigne sobnu temperaturu, pokrivenog na kuhinjskoj ploči. To će trajati oko 24 sata.

(Stil)