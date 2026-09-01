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DIZAJNERI KAŽU DA BELI TANJIRI ODLAZE U ZABORAV: Šta će se nalaziti na stolovima u budućnosti?

Godinama je važilo zlatno pravilo: ako želite da vam sto izgleda elegantno, čisto i otmeno, kupite set klasičnih, jednobojnih belih tanjira.

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Foto: Deposit/ worachatsodsri
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Međutim, svedoci smo velike estetske promene u dizajnu enterijera. Beli tanjiri zvanično odlaze u zaborav, a zamenjuje ih trend slojevitog i maksimalističkog posuđa.

Postavljanje stola više nije samo usputni korak pre posluženja jela, već ključni deo dekoracije prostora. Dizajneri enterijera ističu da jednobojni beli tanjiri često deluju ravno, sterilno i jednolično. Umesto toga, danas se teži stvaranju dinamike, unoseći teksture, jake boje i bogate dezene direktno na trpezarijski sto.

Ako želite da osvežite svoju trpezariju i ispratite najnovije trendove, evo šta je trenutno najmodernije i kako se posuđe danas kombinuje.

Šta treba da ima svaka moderna trpezarija

Moderna trpezarija više ne robuje uniformisanosti. Pravilo da svi tanjiri u setu moraju biti identični više ne važi. Najpopularniji stilovi koji dominiraju su:

Botanički i cvetni motivi

Krupni cvetni dezeni, detaljni prikazi lišća, ptica i leptira na tanjirima unose prirodu u dom. Moderni setovi kombinuju vintiž šarm sa jarkim, savremenim bojama.

Geometrijski i grafički uzorci

Za ljubitelje modernijeg i strožeg izgleda, u trendu su tanjiri sa čistim geometrijskim linijama, apstraktnim oblicima i upečatljivim repeticijama (npr. u bordo, crnoj ili tamnoplavoj boji).

Ekstravagantni maksimalizam

Pravilo "manje je više" palo je u zaborav. Danas su hit tanjiri sa bogatim zlatnim obodima, ornamentima i raskošnim orijentalnim ili baroknim šarama koji svaki obrok pretvaraju u svečanost.

Mešanje različitih tekstura i materijala

Pored keramike i porcelana, na stolu su obavezni elementi od prirodnih materijala. Pleteni podmetači od ratana ili jute, detalji od kamena i escajg sa drvenim drškama (poput bambusa) daju stolu neophodnu toplinu i dubinu.

Kako se pravilno slaže moderno posuđe?

Suština novog trenda je slojevitost. Cilj je da se stvori bogat vizuelni sloj tako što ćete naslagati dva, tri ili više komada posuđa različitih veličina, oblika i dizajna. To izgleda tako što na dnu dolazi najširi element. To može biti masivni stakleni ili metalni podmetač, pleteni dodatak ili jednobojni tanjir u jarkoj ili tamnoj boji (crna, tamnoplava, smaragdno zelena) koji služi kao "sidro".

Na bazu se stavlja srednji tanjir koji unosi potpuno novu priču – ovde se najčešće biraju pomenuti cvetni, geometrijski ili šareni motivi koji prave oštar kontrast sa donjim slojem. Na samom vrhu dolazi duboka činija za supu ili salatu. Ona može pratiti boju donjeg tanjira ili uvesti novu nijansu, čime se zaokružuje celina.

Zašto je ovaj trend zaludeo svet?

Najveća prednost slojevitog posuđa jeste u tome što vam više nisu potrebni skupi i glomazni aranžmani na sredini stola. Samo posuđe postaje glavni dekorativni element. Igrajući se različitim dezenima i bojama, svako mesto za sedenje dobija sopstvenu umetničku kompoziciju, a atmosfera u trpezariji postaje opuštenija, autentičnija i daleko luksuznija.

(Blic Žena)

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