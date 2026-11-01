DIZAJNERI SE SLAŽU: Ona neočekivana boja čini svaku prostoriju trenutno prijatnijom

Bez obzira na doba godine, želimo da naš dom deluje kao prijatan mehur zaštićen od spoljašnjeg sveta. Nameštaj, dekoracija i osvetljenje doprinose stvaranju takvog osećaja, ali nemojte potceniti ni moć boja.

Zato dizajneri objašnjavaju koju boju da biramo kada želimo da nam prostor u kome živimo bude što prijatniji i udobniji – i svi su se složili oko istog izbora.

Najbolja boja za udoban dom

Iako postoji mnogo načina da se u prostoriji stvori osećaj udobnosti i ušuškanosti, dizajneri posebno ističu jednu nijansu - kremastu neutralnu boju sa veoma blagim, toplim, ružičastim podtonom.

- Za mene je upravo taj podton presudan - kaže dizajnerka enterijera Mimi Mičam za Real Simple i dodaje:

- Želim belu boju koja deluje sveže, a istovremeno kremasto kada se nađe pored drveta ili tapaciranog nameštaja ili bež nijansu sa tragom ružičaste, koja zidovima daje blagi sjaj.

Dizajnerka enterijera Alison Garison ističe da možete slobodno otići i korak dalje ka izraženijim ružičastim tonovima, ili pak pojačati dramatičan efekat upotrebom prave slez-ljubičaste boje.

Slez-ljubičasta i njoj srodne nijanse su neopravdano potcenjene. One se mogu stopiti u neutralnu pozadinu ili, naprotiv, postati glavni akcenat, mogu delovati nežno, ali i veoma smelo.

