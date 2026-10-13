KUHINJA MEGAN MARKL I PRINCA HARIJA: Odškrinuli vrata doma u Engleskoj (FOTO)

Megan Markl i princ Hari iznenadili su mnoge kada su se sa decom, Arčijem i Lilibet, vratili u Veliku Britaniju i svoj novi dom zasnovali u slikovitom Kotsvoldsu.

U ovom imanju uspeli su da spoje dve naizgled nespojive estetike – opušteni kalifornijski duh i autentični šarm engleskog sela, što se najlepše vidi u načinu na koji je uređena njihova kuhinja.

Spoj drveta, mermera i mesinga daje ovoj prostoriji posebnu notu istorije i karaktera, dok čiste linije i umerena paleta boja održavaju moderan, sveden izgled.

Godinama su trendovima u uređenju luksuznih kuhinja dominirali klasični beli elementi i površine od nerđajućeg čelika, ali Meganin pristup donosi znatno topliju i mekšu estetiku. Mermer na zidu i otvorene drvene police su detalji koji, kako kažu dizajneri, biti dominantni u enterijeru i tokom narednih godina.

Drveni kuhinjski elementi ostaće ključni detalj u uređivanju doma, jer svi teže prirodnim materijalima koji u prostor unose teksturu i karakter. Od bogatog tona orahovine do svetle hrastovine, prirodna struktura drveta stvara opuštenu atmosferu i ublažava utisak hladnih površina koje se često sreću u modernim kuhinjama.

Stručnjaci za enterijere ističu da upotreba drveta u dizajniranju ne zahteva pristup po principu „sve ili ništa” i ne mora se primeniti na svim ormarićima. Dovoljno je da samo jedan od elemenata bude od ovog toplog materijala i on se može lako uklopiti s kamenom, metalom i obojenim površinama.

Kuhinja Megan i Harija to savršeno ilustruje. Drvo unosi prijatnu toplinu a da pritom ne deluje nametljivo, dok mermer i mesing pružaju taman toliko elegancije da celokupan prostor odiše prefinjenim luksuzom.

(Lepa i srećna)

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