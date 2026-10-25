DRAGANA KATIĆ RASKINULA SA PARTNEROM DOK JE BILA TRUDNA: Rodila blizance koji su bili u kontaktu sa ocem do njegove smrti

Dragana Katić je kao samohrana majka odgajila blizance nakon prekida veze sa ocem svoje dece.

Iza prepoznatljivog osmeha i decenijama duge profesionalne karijere na televiziji, voditeljka Dragana Katić nosi životnu priču o samohranom majčinstvu, hrabrosti i teškim odlukama.

Jedno od najizazovnijih poglavlja u njenom životu počelo je u periodu kada je očekivala blizance, Bojana i Bobana. Veza sa ocem njene dece nije opstala nakon što su shvatili da zajednički život ne funkcioniše, pa je Dragana Katić presekla i odlučila da stavi tačku na taj odnos.

Kako je sama istakla, odlučila je da „sebe ne maltretira“ i preuzela je potpunu odgovornost za odrastanje svojih sinova. Iako nije planirala da postane samohrana majka, poručila je da u takvim trenucima čovek mora da „uzme kormilo u svoje ruke“ i nema pravo da padne. U prvim godinama podizanja dece imala je veliku podršku svojih roditelja, koji u početku nisu bili srećni zbog njene odluke, ali su joj pružili nesebičnu pomoć.

Najteži dan i profesionalizam pred kamerama

Otac njenih sinova učestvovao je u njihovom odrastanju u određenoj meri, a kontakt sa decom postojao je sve do njegove smrti. Dragana je iskreno govorila o jednom od najtežih trenutaka — danu kada je saznala da je on preminuo.

Tog jutra morala je da završi sve porodične obaveze sa njegovom bivšom suprugom, svojom decom i njihovom polusestrom, a odmah potom ode na snimanje emisije „Nikad nije kasno“. Uprkos emotivnom pritisku, morala je da ostane profesionalna pred kamerama.

„Milion puta sam zaplakala“

Voditeljka nikada nije krila da su je životne okolnosti često dovodile do suza. Otvoreno naglašava da ne veruje u potiskivanje emocija i da svako mora imati trenutak u kom će se isplakati i osloboditi tereta.

Danas, kada pogleda iza sebe, Dragana sa ponosom ističe da su njeni sinovi izrasli u poštene i kvalitetne ljude, što smatra svojim najvećim uspehom. Bez obzira na sve prepreke i odricanja, poručila je da bi sve ponovila na isti način.

(Blic)

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