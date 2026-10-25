Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DRAGANA KATIĆ RASKINULA SA PARTNEROM DOK JE BILA TRUDNA: Rodila blizance koji su bili u kontaktu sa ocem do njegove smrti

Dragana Katić je kao samohrana majka odgajila blizance nakon prekida veze sa ocem svoje dece.

1792922263_1778223387_1759660683_71599_dragana13_f.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Iza prepoznatljivog osmeha i decenijama duge profesionalne karijere na televiziji, voditeljka Dragana Katić nosi životnu priču o samohranom majčinstvu, hrabrosti i teškim odlukama.

Jedno od najizazovnijih poglavlja u njenom životu počelo je u periodu kada je očekivala blizance, Bojana i Bobana. Veza sa ocem njene dece nije opstala nakon što su shvatili da zajednički život ne funkcioniše, pa je Dragana Katić presekla i odlučila da stavi tačku na taj odnos.

Kako je sama istakla, odlučila je da „sebe ne maltretira“ i preuzela je potpunu odgovornost za odrastanje svojih sinova. Iako nije planirala da postane samohrana majka, poručila je da u takvim trenucima čovek mora da „uzme kormilo u svoje ruke“ i nema pravo da padne. U prvim godinama podizanja dece imala je veliku podršku svojih roditelja, koji u početku nisu bili srećni zbog njene odluke, ali su joj pružili nesebičnu pomoć.

Najteži dan i profesionalizam pred kamerama

Otac njenih sinova učestvovao je u njihovom odrastanju u određenoj meri, a kontakt sa decom postojao je sve do njegove smrti. Dragana je iskreno govorila o jednom od najtežih trenutaka — danu kada je saznala da je on preminuo.

Tog jutra morala je da završi sve porodične obaveze sa njegovom bivšom suprugom, svojom decom i njihovom polusestrom, a odmah potom ode na snimanje emisije „Nikad nije kasno“. Uprkos emotivnom pritisku, morala je da ostane profesionalna pred kamerama.

„Milion puta sam zaplakala“

Voditeljka nikada nije krila da su je životne okolnosti često dovodile do suza. Otvoreno naglašava da ne veruje u potiskivanje emocija i da svako mora imati trenutak u kom će se isplakati i osloboditi tereta.

Danas, kada pogleda iza sebe, Dragana sa ponosom ističe da su njeni sinovi izrasli u poštene i kvalitetne ljude, što smatra svojim najvećim uspehom. Bez obzira na sve prepreke i odricanja, poručila je da bi sve ponovila na isti način.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas