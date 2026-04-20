Francuska glumica umrla nakon incidenta, bila sedam dana u komu: Plivala je u bazenu i samo tiho potonula na dno, reči njene ćerke slamaju srce (FOTO)

Francuska filmska zvezda iznenada je preminula u bazenu, a njena ćerka se oprostila potresnim rečima od kojih srce hoće da prepukne

Francuska glumica Nađa Fares preminula je u 57. godini, nedelju dana nakon što je pronađena bez svesti u bazenu u jednoj teretani u Parizu. Glumica, rođena u Maroku, bila je u komi nakon incidenta koji se, prema navodima, dogodio u privatnom klubu 11. aprila.

NJene ćerke su potvrdile da je Fares preminula u petak, 17. aprila.

- Sa ogromnom tugom objavljujemo da je Nadia Fares preminula ovog petka - navele su u izjavi za Agence France-Presse. - Francuska je izgubila veliku umetnicu, ali za nas je to pre svega majka koju smo upravo izgubile.

Prema rečima svedoka, Nađa je trenirala u bazenu koristeći dasku i peraja kada je iznenada, bez upozorenja, prestala da pliva i tiho potonula na dno.

Procenjuje se da je prošlo između tri i četiri ključna minuta pre nego što su ostali plivači shvatili šta se dešava. Odmah su priskočili u pomoć, izvukli njeno beživotno telo iz vode i počeli očajničke pokušaje reanimacije dok nisu stigle službe hitne pomoći. Po dolasku u bolnicu, odmah je stavljena u indukovanu komu, ali njeno srce nije moglo da izdrži.

Iako je bila iskusna plivačica koja je, prema sopstvenom iskazu, plivala i do četiri puta nedeljno desuka se tragedija. Uprkos naporima doktora da joj spasu život to se nije desilo. Glumica je na kraju preminula od srčanog zastoja, ostavljajući za sobom dve ćerke i ožalošćenu javnost.

One su zamolile za privatnost tokom žalosti, tražeći "poštovanje i diskreciju".

Fares je stekla široku prepoznatljivost 2000. godine zahvaljujući ulozi u filmu Grimizne reke, u režiji Matje Kasovic, snimljenom po romanu Žan-Kristofa Granžea.

Glumila je uz Žana Renoa i Vensana Kasela, a kasnije je igrala u nekoliko drugih projekata, uključujući američki akcioni film Rat sa Džejsonom Statamom i Džet Lijom, kao i u hororu Upozorenje na oluju.

Igrala je i u nekoliko serija koje su se prikazivale na Netfliksu.

Pripremala se da u septembru započne snimanje nove akcione komedije, koja bi bila njen prvi projekat u kojem bi se oprobala i kao scenaristkinja i kao rediteljka.

Fares je ranije javno govorila o svojim zdravstvenim problemima. Godine 2007. otkrila je da je imala operaciju mozga zbog aneurizme koja "nije bila nimalo mala", a takođe je imala i tri operacije srca u periodu od četiri godine.

U odvojenoj objavi na Instagram, njena ćerka Silija Čezman, koju je Fares dobila sa suprugom, američkim filmskim producentom Stivom Čezmanom, odala joj je počast nazivajući je "najboljom prijateljicom".

- Mama. Ovo je bol koji nikada neću preboleti - napisala je. - Svakog dana se budim i molim se da je ovo noćna mora i da si još uvek sa nama. Znam da si se borila najjače što si mogla za svoju decu. Hvala ti. Hvala ti što si se borila, što si mi dala život, za svaku uspomenu, za smeh i suze.

Dodala je da joj, uprkos bolu, donosi utehu to što njena majka nije osećala strah od smrti.

- Počivaj u miru, mama. Budi moj anđeo zauvek. Treba mi to - zaključila je.

(Glossy)

BONUS VIDEO: