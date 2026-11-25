Orhideje spadaju među najlepše sobne biljke, a njihovi raskošni cvetovi i upečatljive boje unose posebnu eleganciju u svaki dom.

Ipak, svako ko ih gaji zna koliko je teško održati ih u punom cvatu, a loše odabrano mesto za orhideju često je deo problema. Čak i kad redovno brinemo o njima, novi pupoljci ponekad izostanu, a biljka mesecima ne daje znak da će ponovo procvetati.

Jedan od razloga može biti pogrešan izbor mesta. Iako potiču iz tropskih krajeva, orhideje ne podnose svaku vrstu svetlosti i ne treba ih tek tako staviti na bilo koju prozorsku dasku. NJihov položaj u prostoriji može značajno uticati na rast i cvetanje.

Dobra vest je da ne traže komplikovane uslove. Kad im pronađete odgovarajuće mesto i obezbedite dovoljno dnevne svetlosti, orhideje mogu lepo da rastu i u običnom stanu.

Kako da pronađete pravo mesto za orhideju u stanu?

Orhidejama je potrebno dosta dnevne svetlosti, ali ne i direktno, jako sunce. Zato ih je najbolje držati na prozorskoj dasci ili odmah pored nje, uz obavezno računanje na koju stranu sveta je prozor okrenut.

Prozori okrenuti ka istoku i jugu uglavnom su dobar izbor. Istočni daju prijatnu jutarnju svetlost, dok južni pružaju dovoljno dnevnog osvetljenja, ali traže dodatnu zaštitu od jakog sunca.

Zapadni prozori, s druge strane, mogu biti problematični zbog jakog popodnevnog sunca, a severni često ne daju dovoljno svetlosti za pravilan rast i cvetanje.

Ako držite orhideju na mestu gde sunčevi zraci padaju pravo na nju, prozirna zavesa može biti jednostavno i korisno rešenje. Ona ublažava svetlost i čuva biljku od preteranog zagrevanja. Pazite i da listovi ne dodiruju staklo, jer su tako izloženi prevelikim promenama temperature.

Položaj orhideje menjajte dok ne procveta

Naći pravo mesto za orhideju ne znači samo staviti je pored prozora i zaboraviti na nju. Pratite kako reaguje na uslove u prostoriji i po potrebi joj promenite položaj. Kad dobije dovoljno svetlosti, a zaštićena je od direktnog sunca, stvarate joj mnogo bolje uslove za zdrav rast i novo cvetanje.

(Krstarica)