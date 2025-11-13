GOGA SEKULIĆ UHAPŠENA NA AERODROMU: "Kolege koje su bile sa mnom su mi samo mahnule..."

Pevačica Goga Sekulić otkrila da je pre dvadesetak godina greškom uhapšena na aerodromu, kao ni da niko od kolega nije stao kad je video šta se dešava.

Pevačica Goga Sekulić, koja je pre nekoliko meseci otkrila da je uhapšena na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, otkrila je i da je privođena na aerodromu u Švajcarskoj.

Policija je privela u Cirihu kada se vraćala sa nastupa za Beograd.

- Uhapsili su me 2002. godine greškom u Cirihu. Tada su bile i naše kolege na aerodromu, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vreme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sećam se, tada su zatvorili šalter samo gde sam bila ja - rekla je Goga u jednoj emisiji i dodala da niko od kolega nije ni pokušao da zastane i pita o čemu se radi.

- Pevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla im: 'Važi, videćemo se'. Greškom me priveli i odveli, ja završila iz Ciriha do Ženeve, dok su utvrdili neki falš alarm - rekla je pevačica.

(Blic)

