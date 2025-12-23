KAKO DA SPREČITE PRAZNIČNO PREJEDANJE? Jedite s uživanjem, a ne s osećajem težine

Praznici su vreme radosti, okupljanja i bogate trpeze, ali često i period kada organizam trpi veći napor nego inače.

Obilni obroci, masna hrana, više slatkiša i neuobičajeni ritam ishrane lako mogu dovesti do povećanja težine, umora i osećaja nadutosti. Iako je uživanje u prazničnoj hrani deo tradicije i zadovoljstva, važno je da ne zaboravimo na to da naš organizam ne "obraća pažnju na datum u kalendaru" i pronađemo meru i načine da sačuvamo zdravlje bez osećaja odricanja.

Uz nekoliko saveta koji mogu lako da se primene na dnevnom nivou možemo da očuvamo zdravlje tokom perioda punih trpeza i izbegnemo prejedanje:

Ne preskačite obroke

Preskakanje doručka ili ručka često vodi ka preteranom jedenju kasnije tokom dana. Iako vam na prvi pogled ovo izgleda kao dobar način da smanjite količinu kalorija koje unosite, poješćete više hrane kada konačno sednete da jedete. Tako da je važno da se i tokom neregularnih dana pridržavate svoje satnice obroka, barem to bilo približno.

- Ne zaboravite da jedete tri obroka dnevno, čak i ako je to manja užina umesto obroka. Doručak je posebno važan, jer istraživanja pokazuju da oni koji doručkuju imaju tendenciju da unose manje kalorija tokom dana - savetuje dijetetičarka Sara Kigan, za Nebraska medicine.

Slušajte svoje telo

Jedite dok se ne zasitite, a ne dok se ne prejedete.

- Zamislite skalu od 1 do 10, gde je 1 glad, 10 potpuna zasićenost, a negde oko 7 potpuno zadovoljstvo. Procenjujte sebe dok jedete i pokušajte da sačekate 10-20 minuta pre nego što se vratite po još neku slanu ili slatku poslasticu kako biste utvrdili da li ste zaista još uvek gladni - objašnjava Sara.

Jedite polako

U prazničnoj atmosferi često jedemo brzo, bez razmišljanja, što lako vodi ka prejedanju. Kada jedemo polako, dajemo telu vremena da pošalje mozgu signal sitosti. Brzo konzumiranje hrane može da dovede do toga da pojedemo više nego što nam je potrebno. Sporo i svesno pristupanje obroku pomaže boljem varenju, smanjuje nadutost, i omogućava nam da stvarno uživamo u onome što jedemo. Manji zalogaji, temeljno žvakanje i kratke pauze između čine razliku.

Minimizirajte ometanja

Studije pokazuju da ljudi koji jedu dok su ometani imaju veću verovatnoću da se prejedu. To je zato što ste manje svesni signala sitosti svog tela. Da biste to sprečili, jedite svesno i minimizirajte ometanja poput televizije, telefona ili jedenja dok razgovarate sa porodicom ili prijateljima. Napravite pauzu od zabave da biste uživali u hrani.

Ograničite tečne kalorije

- Alkohol, gazirana pića i druga pića bogata kalorijama su rasprostranjena tokom praznika. Ova pića doprinose značajnoj količini šećera i praznih kalorija u vašoj ishrani, a da vas ne zasite, što može dovesti do povećanja telesne težine - kaže dijetetičar.

Dovoljno se naspavajte

Nedostatak sna je prilično čest tokom praznika, a studije pokazuju da doprinosi prekomernom gojenju. To je zato što oni koji ne spavaju dovoljno imaju tendenciju da budu gladniji, konzumiraju više kalorija i manje vežbaju. Da biste održali svoj metabolizam i prirodni cirkadijalni ritam, pobrinite se da spavate najmanje sedam sati tokom noći.

Šta da radite ako ste se ipak prejeli?

Stanite i ne nastavite da jedete „reda radi“ – čim primetite da ste preterali, napravite pauzu.

Popijte vodu ili topli čaj (nana, kamilica, đumbir) – pomažu varenju i smanjuju osećaj težine.

Lagano se krećite – kratka šetnja od 10–15 minuta podstiče varenje izbegavajte ležanje nakon obroka.

Ne „kažnjavajte“ se gladovanjem sledećeg dana – vratite se normalnim, laganijim obrocima bogatim povrćem, proteinima i vlaknima.

Izbegnite dodatne slatkiše i grickalice kasnije tog dana – dajte digestivnom sistemu vremena da se oporavi.

Podsetite se da je to normalno – prejedanje tokom praznika se dešava mnogima i ne poništava zdrave navike koje inače imate.

