Slavna glumica Sigorni Vivier uskoro će napuniti 77 godina, a iza nje je niz uspešnih uloga pretežno u naučno-fantastičnim filmovima.

Sigorni je rođena kao Suzan Aleksandra Vivier 1949. godine u NJujorku, a ime je promenila u Sigorni po liku iz romana "Veliki Getsbi".

Rođena je u porodici glumice i novinara NBC-a, ali iako je od malena imala dodira sa televizijom i glumom, njen početak nije bio lak.

Jedna od najvećih prepreka bila je njena visina. Naime, sa samo 11 godina dostigla je visinu od 179 cm, zbog čega je mislila da će morati da odustane od svojih snova.

Međutim, po upisu na koledž i prestižni Stanford Univerzitet, počinje sve intezivnije da se bavi pozorištem.

Najviše je volela Šekspirove drame, ali se nije odvažila da počne ozbiljnije da se bavi glumom. Umesto toga, imala je u planu da doktorira i nastavi karijeru pisca ili novinara, od čega je odustala tek nakon što je shvatila da joj se ne dopadaju predmeti.

Ipak je diplomirala engleski jezik i prijavila se u Školu drame Univerziteta Jejl. Ni ovo nije bilo bajkovito, a mnogi profesori su joj "rušili snove" nazivajući je netalentovanom i savetujući je da se drži komedija.

Prvu televizijsku ulogu dobila je u kratkotrajnoj sapunici, "Somerset", a potom i u filmu "Eni Hol" (1977) Vudija Alena.

Posle samo dve godine usledila je uloga koja joj je obeležila karijeru. Reč je o filmu "Alien" i ulozi Ripli koja joj je obezbedila veliku popularnost, ali i dalje uspešne projekte, kao što su "Godinu opasnog života" (1982) sa Melom Gibsonom i veoma popularnu komediju "Ghost Busters" (Lovci na duhove, 1984).

Drugi deo filma "Alien" doneo joj je Oskara za najbolju glumicu, a potom su usledile još dve nominacije za Oskara — u kategoriji za najbolju glumicu za njenu ulogu u filmu "Gorile u magli" i u kategoriji za najbolju sporednu glumicu za njen portret Ketrin Parker u filmu "Radna devojka".

Tokom devedesetih nastavila je da niže filmske uspehe, ali se vratila i Brodveju.

Početak ovog veka obeležio joj je rad na filmu "Avatar" 2009. i 2022. godine na drugom delu megahita, koji je ostvario najveću zaradu svih vremena.

Godinama je u skladnom braku sa rediteljem Džimom Simpsonom sa kojim je dobila ćerku Šarlot.

Vrlo retko govori o privatnom životu, a poznato je da je dobra prijateljica sa koleginicom Džejmi Li Kerits.

Veoma je ekološki nastrojena i osvešćena, te je poznato da podržava ovakve inicijative.

