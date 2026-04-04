GREŠKE NA SAMOM ULAZU U DOM KOJE OSTAVLJAJU NEGATIVAN PRVI UTISAK: Obratite pažnju na ovh 5 "sitnica"

Ulaz u dom je uglavnom manji, ali moćan deo doma.

Deo koji ostavlja prvi utisak na prostor u kome živite i na koji treba da obratimo poažnju pri uređenju, baš kao na ostale prostorije.

Dizajneri enterijera zato objašnjavaju koje greške treba da izbegnemo kako bismo ostvarili pun potencijal ove prostorije.

Ne dozvolite da vaš hodnik postane žrtva prekomernog nereda

Važno je dati prioritet organizaciji tokom procesa dizajniranja hodnika i odabrati komade nameštaja koji će pomoći u optimizaciji prostora.

- Imati površinu za skladištenje sitnica je neophodno - kaže dizajnerka enterijera Lindzi Spijs za The Spruce.

Ona preporučuje korišćenje komode za smeštaj svih vrsta svakodnevnih stvari – stavite činiju za držanje pošte i koristite fioke za predmete kao što su torbe za višekratnu upotrebu, ključeve, stvari za pse...

Takođe je važno uredno skloniti predmete kao što su cipele i odeća. Ako ormar nije opcija, kupite klupu za odlaganje cipela koja će moći da ga zameni.

- Ulaz u vaš dom je prva stvar koju ljudi vide kada uđu – prvi utisci čine veliku razliku. Ovaj prostor treba da izazove prijatnu i promišljenu atmosferu kod svakoga ko uđe u vašu kuću, uključujući i vas same.

Mesto za sedenje

Ako imate prostor, potrudite se da ugradite mesta za sedenje.

- Ovo dodaje funkcionalnost, a istovremeno pruža priliku da dodate ličnost malom prostoru teksturom, šarom i bojom - kaže dizajnerka enterijera Andrea Tejlor za The Spruce.

Par stolica ili klupa olakšaće gostima (i vama) da obuju cipele. Tejlor preporučuje da se prema hodniku ophodite više kao prema sobi u vašem domu, a ne kao prema hodniku.

Ogledala

Uvek je korisno kada možeze da brzo proverite svoj odraz pre nego što krenete napolje, a takođe će ogledalo učiniti da vaš hodnik izgleda prostranije.

Osvetljenje

Ne štedite na osvetljenju hodnika, izaberite nešto veliko i upečatljivo. Ne plašite se da budete smeli jer to ipak odaje prvi utisak.

Tepih

Tepih u hodniku je savršena prilika da dodate dašak šare ili teksture, učvrstite i definišete prostor i svedete prljavštinu i prašinu na minimum.