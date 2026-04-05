MISLILA DA IMA JAKE MENSTRUALNE BOLOVE, PA RODILA SINA NA SRED ULICE: Ispovest jedne majke koja nije ni znala da se porađa

Jedna mama doživela je šok života kada se neočekivano porodila usred noći.

Kejti Braun profesionalna plesačica iz Velike Britanije, probudila se u gluvo doba noći misleći da ima jake menstrualne bolove. Međutim, kako bol nije prolazio, odlučila je da pozove hitnu pomoć. Dok je hodala prema sanitetu, osetila je kako joj nešto ispada iz pidžame ostala je zatečena kada je shvatila da je upravo rodila svoje drugo dete, sina Vilijama.

„Probudila sam se i pomislila: ’Imam menstrualne bolove’. Popila sam paracetamol, ali ubrzo više nisam mogla ni da sedim. Pomislila sam: ’O bože, ovo je baš jako’“, ispričala je Braun tokom gostovanja u emisiji This Morning. „Oko 7 ujutru sam shvatila da više ne mogu da izdržim.“

„Mislili smo da je slepo crevo“

Braun je zamolila ćerku da pozove baku Dajen, jer je bol bio toliko nepodnošljiv da je želela u hitnu pomoć. NJena majka je, ušavši u sobu, pomislila da je u pitanju upala slepog creva; priznaje da im ni u jednom trenutku nije palo na pamet da je reč o porođaju.

„Pozvale smo hitnu, a oni su rekli da ne mogu da dođu naredna četiri sata. Ipak, mislim da su čuli u kakvom sam stanju i da moram negde da krenem“, rekla je Kejti. „Pojavili su se oko 9 ujutru, izveli me na ulicu, a onda sam morala da se spustim na sve četiri. Beba se rodila u 9:40.“

Ponosna baka, koja je u emisiji sedela pored ćerke i unuka, ispričala je da je ona bila ta koja je u tom trenutku „uhvatila“ bebinu glavu.

„Videla sam da se nešto nazire kroz odeću. Kleknula sam iza nje i prihvatila ga“, podelila je Dajen.

U tom trenutku, Braun i dalje nije verovala da se porađa. Voditeljima je priznala da je mislila da ima problema sa probavom.

„Gledala sam u uličnu svetiljku, a kada ga je mama uhvatila, čule smo ga. Odmah je zaplakao. Samo se sećam da sam zurila u taj stub i mislila: ’O moj bože’“.

Iznenađenje za celu porodicu

Kada je svom partneru Konoru saopštila uzbudljive vesti, bio je u potpunom šoku, ali je uspeo da ostane pribran i smiri obe žene.

„Govorio je: ’Odlična si, Dajen, super ti ide’. A ja sam mislila: ’Pa ne porađam se ja! Ja ga samo držim!’“, prisetila se Dajen kroz smeh.

S obzirom na to da je novopečena mama u bolnicu išla odvojenim kolima hitne pomoći, nije odmah saznala pol bebe. NJena majka se priseća da su tek na pola puta do bolnice saznali da je dečak, što je trenutak učinilo još lepšim jer u njihovoj porodici dečaci nisu česta pojava.

Braun je odlučila da bebi da ime Vilijam, po svom ocu. Prisetila se i trenutka kada je on saznao vesti:

„Bio je na vratima sa mojom ćerkicom... a onda je mama rekla: ’Beba je!’. Tata je samo zinuo i upitao: ’Šta?!’. Ali ne, bilo je sjajno.“

