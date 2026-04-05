POZNATI MUZIČAR IZGUBIO 5 STANOVA: Od stresa dobio šećer - "To je bio jako težak period"

Težak period i stres od gubitka imovine doveo je muzičara do zdravstvenih problema.

Aleksandar Marković, poznatiji kao Sandro, devedesetih je bio muzička zvezda sa "Prslook bendom", a 2009. godine mu se život promenio iz korena kada je podigao kredit kako bi kupio stan. Sandro je uzeo kredit u švajcarskim francima koji nije imao fiksnu kamatu zbog čega je upao u finansijske probleme.

Sandro je sada otkrio da je zbog toga izgubio pet stanova.

- Za mene je 2009. godina bila super, kupio sam tri stana te godine. Međutim, meni je bilo malo što sam kupio nekoliko stanova u Novom Sadu, pa sam pošao i taj da kupim i to mi se obilo o glavu. Podigao sam kredit i izgubio sam sve stanove da bih spasio taj jedan. Izgubio sam pet stanova i nije mi žao, od jednog sam uzeo novac i proputovao sa decom,a ostale sam prodao da bih spasio taj jedan i na kraju nisam uspeo - rekao je Sandro koji je imao ratu od 320 evra kada je uzeo kredit, a ta rata je vremenom rasla i dostigla 650 evra.

- To je bio jako težak period - rekao je gostujući na "Hajpu" muzičar koji je od stresa dobio šećer.

Sa ženom se tri puta mirio

Podsetimo, Sandro je jednom prilikom govorio o turbulentnom odnosu sa bivšom suprugom.

- Bivša supruga i ja smo se tri puta mirili. Mnogo sam je voleo. Prvi put kada smo se rastali, ja sam zgrešio, poslednji put ona. Imamo dvoje dece, sin se zove Alesandro (16), a ćerka Nikolina (14). Oni žive sa majkom u Novom Sadu, pa ne mogu da ih viđam svakoga dana. On trenira košarku, a ćerka tenis, divna su deca, super se slažemo - rekao je on tada.

(Blic)

BONUS VIDEO: