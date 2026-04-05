CECA I SNEŽANA ĐURIŠIĆ SE POSVAĐALE U "ZVEZDAMA GRANDA": Reagovala i produkcija - "Svetlana, povedi računa bre!"

Jedan potez je potpuno razbesneo Cecu koja je započela neviđenu raspravu u studiju.

1775383361_117531_sneza-ceca_f.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Sinoć je bilo emitovanje još jedne emisije "Zvezde Granda". Žiri je bio odlično raspoložen, ali je onda krenula borba. Smenjivali su se kandidati u duelu, a onda je došao red na kandidate Cece Ražnatović i Snežane Đurišić, koji su se zajedno pojavili na sceni.

Nakon duela između Cecinog takmičara Mirze Varupe i Snežaninog kandidata Maria Mijatovića, Mirza je prvobitno dobio tri glasa, dok je Mario osvojio jedan glas manje. Žiri je bio prilično podeljen u komentarima.

Dok su  Mili i Bekuta prednost dali Mariu ističući da je Mirza zvučao "mutno" i nesigurno zbog prehlade, Keba, Dara Bubamara i Đorđe David su glasali za Cecinog kandidata.

Roker je, međutim, bio najoštriji, poručivši im: "Da sam na mestu produkcije odmah bih vas šutnuo u šesti krug".

Kada je došao red na mentore, Ceca Ražnatović je pokušala da okrene situaciju u svoju korist tako što je zapevala produkciji: "Mentor kaže ovde treba još jedan glas".

Ovaj njen potez nasmejao je publiku i direktora produkcije Gorana Šljivića, ali je izazvao oštru reakciju njene koleginice.

"Glasajte za pevače, a ne za mentore. Uozbiljite se", odbrusila joj je Snežana Đurišić.

Snežana tražila da reaguje produkcija

Ceca je pokušala da je smiri rečima da ne provocira, ali Snežana je tada zatražila od produkcije da presudi i zatražila natpevavanje, nakon čega je Šljivić zaista dao glas njenom kandidatu Mariu.

Ovaj potez je potpuno razbesneo Cecu koja je započela neviđenu raspravu u studiju!

"Pa ko ovde muti vodu? Ti mutiš vodu, koje su ovo fore sad? Ovaj moj kandidat je bolestan i sad ide natpevavanje, sad si se ti našao pametan, ma kakve su ovo mutljavine i korupcije?", počela je Ceca da viče, optužujući Snežanu da je izjavila kako njen kandidat nema pojma o pevanju.

Snežana joj je odmah žestoko uzvratila.

"Svetlana, povedi računa bre! Nisam to rekla, kako smeš to da izgovoriš? Bože me sačuvaj! Što se ti sekiraš ako je Mirza bolestan dobio tri glasa?".

Nakon ove burne i teške rasprave, tenzija se konačno presekla akapela pevanjem, a iz ovog "muzičkog rata" kao pobednik je izašao Snežanin kandidat Mario, koji se direktno plasirao u sledeći krug takmičenja.

(Kurir)

