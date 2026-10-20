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"IDEMO DA PEVAMO, A OČEVI NAM LEŽE U KAPELAMA": Vera Matović se prisetila najbolnijeg trenutka u karijeri

Vera Matović ispričala je potresnu priču o nastupu nakon smrti najmilijih.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A./ A.H.
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Estradni život često deluje kao bajka puna sjaja, ali iza reflektora i veselih pesama neretko se kriju najdublje ljudske tragedije. Folk pevačica Vera Matović prisetila se jednog od najtežih i najbolnijih trenutaka u svojoj karijeri, koji je proživela zajedno sa kolegom Erom Ojdanićem.

Oboje su se našli u nezamislivoj situaciji kada su morali da ispune profesionalne obaveze i uveseljavaju goste na jednom slavlju, iako su u tom trenutku žalili za najmilijima i prolazili kroz najgoru životnu agoniju.

Sahrana je čekala, a oni su morali na nastup

Vera Matović je otkrila da joj je majka preminula u četvrtak, a da je već u ponedeljak morala da ode i peva na zakazanom nastupu, dok je telo njene majke bilo u kapeli gde se čekala sahranom. Pored toga, u tom periodu su i Veri i Eri očevi ležali u kapelama, a njih dvoje je čekao zajednički nastup na veselju gde je domaćin ispraćao sina u armiju.

„Zajedno nas dvoje idemo da pevamo ispraćaj čoveku, a očevi nam leže u kapelama”, prisetila se Vera ovog potresnog momenta, prenosi Blic .

Dolazak na veselje u crnini predstavljao je veliku neprijatnost, jer nisu želeli da uvrede domaćina niti da pokvare slavlje povodom odlaska u vojsku. Vera je u tom trenutku upitala Eru kako uopšte mogu u crnini da uđu na narodno veselje.

Tada se Ojdanić setio brze ideje – u kolima je imao teksas jakne. Preko odeće u kojoj su žalili navukli su teksas jakne, sakrili crninu, obrisali suze i sa osmehom ušli u dvorište. Pokazavši surovi profesionalizam u najtežim trenucima, odradili su nastup i dokazali da za estradne umetnike šou uvek mora da se nastavi.

(Kurir)

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