JEDAN DODATAK POTPUNO MENJA KAFU: Daće vam energiju za ceo dan

Dodavanjem samo jedne kašičice nezaslađenog kakao praha u jutarnju šoljicu, transformisaćete svoj omiljeni napitak u moćan eliksir zdravlja.

1767085027_Depositphotos_207448624_S.jpg
Kakao u kafi nije samo ukusan dodatak, već naučno potvrđena kombinacija koja poboljšava fokus i smanjuje anksioznost.

Koliko puta ste se našli u situaciji da vam je potrebna hitna doza energije, ali vas nakon šoljice kafe sačeka neprijatno lupanje srca ili onaj poznati „pad“ nakon sat vremena? Mnogi od vas započinju dan sa nadom da će ih kofein razbuditi, ali često dobijate samo nervozu. Rešenje je jednostavnije nego što mislite i verovatno ga već imate u kuhinjskom ormariću. Vreme je da promenite svoju jutarnju rutinu i otkrijete kako mala promena donosi velike rezultate za vašu produktivnost.

Zašto je kakao u kafi dobitna kombinacija?

Kafa je nesumnjivo najpopularniji stimulans na svetu, ali ona ima svoje mane. Kofein može suziti krvne sudove i povećati anksioznost. Ovde na scenu stupa kakao u kafi kao savršen balanser. Kakao je bogat flavanolima, moćnim antioksidansima koji podstiču protok krvi do mozga, čime se direktno suprotstavljaju vazokonstriktivnom dejstvu kofeina.

Kada spojite ove dve namirnice, dobijate najbolje od oba sveta. Kofein vas razbuđuje, dok teobromin iz kakaa deluje kao blag antidepresiv i relaksant. Rezultat? Osećate se budno i fokusirano, ali smireno i staloženo. Zaboravite na drhtavicu ruku i nervozu; ova mešavina vam omogućava stabilnu energiju koja traje satima.

Šta se dešava u telu kada ovo popijete?

  • Povećana koncentracija: Istraživanja pokazuju da kombinacija kofeina i kakaa poboljšava kognitivne performanse više nego sam kofein.
  • Manje anksioznosti: Kakao ublažava „nervozni špic“ koji kafa često izaziva.
  • Bolje raspoloženje: Kakao podstiče lučenje serotonina, hormona sreće.

Kako pravilno pripremiti ovaj napitak?

Ne morate biti profesionalni barista da biste uživali u ovim benefitima. Procedura je jednostavna, a efekat trenutan. Skuvajte svoju omiljenu kafu onako kako to inače radite. Dok je još vruća, umešajte jednu punu kašičicu organskog, nezaslađenog kakao praha. Važno je da koristite pravi kakao, a ne instant mešavine prepune šećera, jer šećer može izazvati nagli skok i pad insulina, što poništava pozitivan efekat.

