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JEDNO OD NAJREĐIH HRIŠĆANSKIH MUŠKIH IMENA: Nosi moćnu poruku

Malo ko zna šta zapravo znači i odakle potiče.

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Foto: Deposit/ dashek
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Postoje imena koja lepo zvuče, ali iza sebe nose i priču koja im daje dodatnu težinu. Jedno od njih je Zarije,  tradicionalno ime koje je danas pomalo zaboravljeno, a njegovo značenje mnogima je posebno zanimljivo.

Ime Zarije potiče od hebrejskog imena Zaharija i vezuje se za značenje „Bog se setio“, odnosno „Bog pamti“. Upravo zbog toga kroz istoriju je nosilo snažnu simboliku nade, vere i osećaja da ništa važno nije zaboravljeno.

Zarije je muško ime koje se može sresti u srpskoj tradiciji, ali i širem hrišćanskom kulturnom prostoru. Danas se izdvaja upravo zato što je neobično, zvučno i nije među najčešćim imenima koja roditelji biraju.

Posebno zanimljivo je što iza kratkog i upečatljivog imena stoji značenje povezano sa sećanjem i Božjom pažnjom. Zbog toga ga neki roditelji doživljavaju kao ime koje detetu simbolično donosi poruku da je dragoceno i da nikada nije zaboravljeno.

U vremenu kada se mnogi vraćaju starim i pomalo zaboravljenim imenima, Zarije je jedno od onih koje ponovo može da privuče pažnju – upravo zato što je drugačije, tradicionalno i ima značenje koje ostaje u sećanju.

(Yumama)

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