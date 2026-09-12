JEDNU STVAR NE TREBA DA NOSITE KADA SE VRAĆATE SA OSTROGA: Evo šta svi vernici treba da znaju

Pod Ostrog se ne dolazi samo u nevolji – mnogi vernici se vraćaju i kada je sve dobro, samo da bi izgovorili jedno jednostavno: hvala.

Manastir Ostrog, uklesan gotovo u samu stenu u Ostroškoj gredi između Nikšića i Podgorice, vekovima okuplja vernike koji dolaze iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i svih krajeva sveta. U ovu veliku pravoslavnu svetinju ljudi dolaze noseći molitvu, teške brige, strah, bolest u porodici ili tešku životnu odluku sa kojom više ne znaju šta da rade.

Dok jedni do manastira Ostrog stižu automobilom ili autobusom, postoje hodočasnici koji poslednji deo puta prelaze peške, a mnogi hodaju desetinama, pa i stotinama kilometara, kako bi se poklonili moštima Svetog Vasilija Ostroškog.

Posebno uoči 12. maja, praznika Svetog Vasilija, čitave grupe hodočasnika kreću ka Gornjem manastiru, gde se stvaraju duge kolone vernika koje traju tokom čitavog dana i noći.

Šta se zapravo radi pred moštima Čudotvorca?

Za mnoge koji prvi put odlaze u Ostrog upravo je prilazak moštima najveća nedoumica. Međutim, ne postoji posebna formula koju morate da izgovorite da bi vaša molitva bila "ispravna".

Kada u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice priđete kivotu u kom počivaju mošti svetitelja iz 17. veka, najvažniji su poštovanje svetinje i iskrena molitva. Vernici se prekrste, poklone i celivaju kivot.

Zbog velikih gužvi pred moštima se ne ostaje dugo, pa ono što želite da kažete Svetom Vasiliju ne mora biti dugačko – možete se pomoliti za zdravlje, porodicu, decu, mir, oproštaj ili snagu da izdržite težak period.

Najveća zabluda pod Ostrogom

Među vernicima se često prenosi savet: ono što vas muči donesite u molitvi Svetom Vasiliju, a iz manastira nemojte otići noseći isti teret na isti način. Ipak, ovo ne treba shvatiti kao magijski ritual niti dolaziti sa idejom da se mora ispuniti čitav niz narodnih običaja i pravila koji garantuju ostvarenje želja.

Odlazak pod Ostrog je prvenstveno odlazak na molitvu. Vernik može prisustvovati bogosluženju, zapaliti sveću i ostaviti imena svojih bližnjih za molitveno pominjanje, dok je za ispovedanje i pričešće potrebna odgovarajuća duhovna priprema i razgovor sa sveštenikom.

Uteha i snaga

Iz Ostroga ne nosite obećanje da će svaki problem nestati ili da će bolest automatski prestati. Odlazak u manastir je prilika da vernik ono što ne može sam da nosi poveri Bogu i zatraži snagu, utehu i nadu.

Takođe, pod Ostrog se ne dolazi samo u nevolji – mnogi vernici se vraćaju i kada je sve dobro, samo da bi izgovorili jedno jednostavno: hvala.

(BlicŽena)

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