Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"KAKAV OTAC, TAKAV SIN": Isplivala prva fotografija princa Džordža sa koledža (FOTO)

Prva školska fotografija princa Džordža postala je viralna, a sličnost sa ocem izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama.

1789039510_1788939194_profimedia-1132491974-6aa29396a552c.jpg
Foto: Profimedia/ GEORGE ROGERS, Sipa Press
Oglas

Portretprinca Džordža na kom naslednik pozira za školsku fotografiju svog prvog dana u Iton koledžu – svojoj novoj srednjoj školi, postao je viralan.

Slika je ostavila rojaliste uzbuđenim zbog jednog posebnog aspekta fotografije, s obzirom da je Džordž upisan u istu školu koju je njegov otac pohađao pre tri decenije.

Prvi dan princa Džordža u novoj školi

Trinaestogodišnji sin princa Vilijama i Kejt Midlton pridružio se prestižnoj obrazovnoj instituciji u utorak.

Njegovi elegantni portreti objavljeni su na društvenim mrežama preko Kensingtonske palate ubrzo nakon toga, prikazujući Džordža kako se ponosno smeši u svojoj novoj uniformi, koja se sastoji od crnog fraka, prsluka, krute bele kragne i prugastih pantalona.

Tinejdžerski princ će verovatno polagati i GCSE i A-Level ispite u najistaknutijoj privatnoj školi u Velikoj Britaniji, koja košta zapanjujućih 63.299 funti godišnje.

Kakav otac takav sin

Ipak, nisu ljudi pričali o zapanjujućim godišnjim školarinama, već o Džordžovoj zapanjujućoj sličnosti sa ocem kada je bio otprilike istih godina.

Jedan korisnik je iskoristio priliku da objavi portrete Džordža i Vilijama jedan pored drugog, napisavši: „Kakav otac, takav sin! Princ Vilijam i princ Džordž prvog dana na koledžu Iton, sa skoro 30 godina razlike.“

Drugi korisnik je prokomentarisao: „Otac i sin u uniformama Itona“, pre nego što je treći ponovio poređenje: „Kakav otac, takav sin! Sličnost je neverovatna, čak i sa skoro 30 godina razlike.“

A četvrti je dodao: „Zapravo zaista liče. Jedina razlika je boja očiju.“

Princ se pridružio svom ocu i stricu, princu Hariju, u pohađanju škole, nakon što su obojica bili učenici između 1995-2001, odnosno 1998-2003. godine.

Naslednika su ostavili majka i otac, a pozdravio ga je direktor Itona, Sajmon Henderson, koji je rekao: „Dobrodošli, srećno, uživajte.“

Obrazovna ustanova ima 25 internata, od kojih svaki smešta 55 učenika od 13 do 18 godina, o kojima se brine osoblje smeštaja.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas