"KAKAV OTAC, TAKAV SIN": Isplivala prva fotografija princa Džordža sa koledža (FOTO)

Prva školska fotografija princa Džordža postala je viralna, a sličnost sa ocem izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama.

Portretprinca Džordža na kom naslednik pozira za školsku fotografiju svog prvog dana u Iton koledžu – svojoj novoj srednjoj školi, postao je viralan.

Slika je ostavila rojaliste uzbuđenim zbog jednog posebnog aspekta fotografije, s obzirom da je Džordž upisan u istu školu koju je njegov otac pohađao pre tri decenije.

Prvi dan princa Džordža u novoj školi

Trinaestogodišnji sin princa Vilijama i Kejt Midlton pridružio se prestižnoj obrazovnoj instituciji u utorak.

Njegovi elegantni portreti objavljeni su na društvenim mrežama preko Kensingtonske palate ubrzo nakon toga, prikazujući Džordža kako se ponosno smeši u svojoj novoj uniformi, koja se sastoji od crnog fraka, prsluka, krute bele kragne i prugastih pantalona.

Tinejdžerski princ će verovatno polagati i GCSE i A-Level ispite u najistaknutijoj privatnoj školi u Velikoj Britaniji, koja košta zapanjujućih 63.299 funti godišnje.

Kakav otac takav sin

Ipak, nisu ljudi pričali o zapanjujućim godišnjim školarinama, već o Džordžovoj zapanjujućoj sličnosti sa ocem kada je bio otprilike istih godina.

Jedan korisnik je iskoristio priliku da objavi portrete Džordža i Vilijama jedan pored drugog, napisavši: „Kakav otac, takav sin! Princ Vilijam i princ Džordž prvog dana na koledžu Iton, sa skoro 30 godina razlike.“

Drugi korisnik je prokomentarisao: „Otac i sin u uniformama Itona“, pre nego što je treći ponovio poređenje: „Kakav otac, takav sin! Sličnost je neverovatna, čak i sa skoro 30 godina razlike.“

A četvrti je dodao: „Zapravo zaista liče. Jedina razlika je boja očiju.“

Princ se pridružio svom ocu i stricu, princu Hariju, u pohađanju škole, nakon što su obojica bili učenici između 1995-2001, odnosno 1998-2003. godine.

Naslednika su ostavili majka i otac, a pozdravio ga je direktor Itona, Sajmon Henderson, koji je rekao: „Dobrodošli, srećno, uživajte.“

Obrazovna ustanova ima 25 internata, od kojih svaki smešta 55 učenika od 13 do 18 godina, o kojima se brine osoblje smeštaja.

(Stil)

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