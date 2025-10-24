Oglas
KAKO SE MARKO GOBELJIĆ SNALAZI U KUĆNIM POSLOVIMA: Kaća Grujić mu ništa ne traži da radi iz jednog razloga

Iako vredno nastupa i redovno posećuje gradske događaje pevačica Katarina Grujić nalazi vremena za obavljanje kućnih poslova.

Foto: Ataimages.rs
Pevačica Katarina Grujić otkrila je da sve kućne poslove deli sa suprugom fudbalerom Markom Gobeljićem koji se ne libi toga da uzme usisivač i sredi kuću.

Iako vredno nastupa i redovno posećuje gradske događaje pevačica Katarina Grujić nalazi vremena za obavljanje kućnih poslova. I dok se Grujićeva u kuhinji odlično snalazi, njen suprug za to vreme na sebe preuzima druge poslove.

- Za mene je sasvim normalno da i muškarci i žene znaju da spreme bar osnovne stvari. Moj suprug zna jedino da isprži i skuva jaje, ali mu ništa više od toga i ne tražim, jer znam da ću sve to uraditi bolje od njega. Volim da kuvam i najčešće se služim receptima pokojne bake. Znam da spremam sva jela osim ribe, iako bih na sušiju mogla da živim, a Marko mi pomaže tako što čisti i usisava kuću - rekla je Katarina za "Informer"

Grujićeva je govorila i o svom fizičkom izgledu, ali i estetskim intervencijama koje je radila na sebi.

- Smršala sam pet kilograma i u problemu sam jer mi sva odeća spada. Ima ljudi kojima se to ne sviđa, dok smo suprug i ja oduševljeni. Kada me je video, Marko je rekao: "Vau!" - istakla je pevačica, a zatim dodala:

- Nemam ništa protiv estetske hirurgije, ali postoji intervencija zbog koje se kajem. Pre 12 godina sam uradila usne, a sada to ne mogu da ispravim, jer operacija zahteva strogo mirovanje, a ja to sebi ne mogu da priuštim jer imam previše posla. Pored toga, nakon druge trudnoće bih uradila nove, veće silikone.

Iskreno o braku sa Gobeljom

Podsetimo, Pevačica Katarina Grujić, koja je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, govorila je o tome kako se institucija braka danas znatno razlikuje od prošlih vremena.

- Ne mogu da kažem šta je recept za srećan brak. Mislim da stalno treba ulagati u bračnu zajednicu. Mladi su danas izgubili strpljenje za sve živo. Nije kao nekada, moji roditelji su na primer 35 godina zajedno. Samo iskrenost, ljubav, poštovanje...

(Kurir)

