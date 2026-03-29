KARDAŠIJANKAMA VIŠE NIKO NE VERUJE "Videli smo te na zabavi nakon dodele Oskara. Znamo da ni ti ni tvoja sestra ne izgledate tako"

Izazavale bes javnosti

Nije tajna da cela porodica Kardašijan-Džener obožava da se fotografiše za mreže, posebno da dorađuje fotke do neprepoznatljivosti. Čini se da je dobro poznati duo, sestre Kim i Kloi Kardašijan, opet napravio pometnju na mrežama i to najnovijom objavom na Instagramu.

Porodica je nedavno posetila Japan, a tu priliku je iskoristila da napravi mnogobrojne fotografije za mreže. Kako se vidi, sestre su pozirale ispred automata s igračkama, a Kloi je u rukama držala veliku plišanu igračku.

Pažnju javnosti i ovog puta su privukle svojim izgledom. Brojni korisnici mreža tvrde da su fotografije prošle kroz ozbiljnu obradu. Za to krive Kim, koju godinama prate optužbe da se oslanja na filtere i aplikacije za uređivanje fotografija kako bi postigla besprekoran izgled.

"Videli smo te na zabavi nakon dodele Oskara. Znamo da ni ti ni tvoja sestra ne izgledate tako", "Uz sav botoks i filere i dalje joj treba Facetune!", dodao je drugi.

Korisnici su posebno komentarisali Kloine crte lica. "Kloina usta su ogromna", "Nos joj uopšte nije takav, a usne su joj prevelike, izgleda kao lik iz animiranih filmova", pisali su.

