Kejt Midlton otkriva kako je borba sa rakom promenila njen pogled na život i porodicu, kroz dirljiv dokumentarac o njenom oporavku.

Princeza od Velsa Kejt Midlton, prošla je kroz jednu od najtežih životnih bitaka, ali je iz nje izašla sa drugačijim pogledom na svet, porodicu i sopstvenu snagu. Nakon dijagnoze raka, meseci lečenja i neizvesnosti, supruga princa Vilijama odlučila je da svoje iskustvo podeli sa javnošću na način koji niko nije očekivao.

Umesto u raskošnoj palati, pred kamerama se pojavila na surovim planinskim stazama, prkoseći vetru, magli i iscrpljenosti. Iza ovog podviga krije se mnogo više od fizičke izdržljivosti – potresna priča o strahu, nadi i ponovnom pronalaženju smisla života.

Probijajući se kroz vetar i maglu ka vrhovima tri najviše planine u Velikoj Britaniji, ponekad odevena samo u šorts i majicu, princeza od Velsa deluje kao žena koja je spremna da savlada svaku prepreku.

I možda to nije nimalo iznenađujuće, jer su ovi prizori deo novog, dirljivog dokumentarnog filma koji slavi princezinu životnu borbu sa teškom bolešću.

Dokumentarac, koji predstavlja Kirsti Jang, prati princezu tokom čuvenog izazova „Tri vrha“ (National Three Peaks Challenge), u kojem je za samo 24 sata osvojila Ben Nevis, Skafel Pajk i Snoudon – podvig vredan divljenja čak i kada je reč o potpuno zdravim i fizički spremnim ljudima.

Ipak, još upečatljivija od samog sportskog dostignuća jeste iskrenost kojom Kejt govori o oporavku od raka, kao i snažne emocije koje pokazuje pred kamerama.

„Rak vas promeni, promeni vaše telo, ali i nešto mnogo dublje“

Retko imamo priliku da vidimo zagrljaje i poljupce među najvišim članovima britanske kraljevske porodice, ali u ovom filmu ih ne nedostaje. Kada je završila izazov, vidno srećna princeza dočekala je supruga i decu, a njihov susret bio je ispunjen nežnošću.

U drugim trenucima, međutim, deluje kao da jedva zadržava suze.

„Rak vas zaista promeni. Promeni vaše telo. Promeni vas fizički. Ali postoji jedan mnogo, mnogo dublji deo vas koji dijagnoza raka menja“, govori Kejt.

„Znam da je isceljenje putovanje. To je ponovno povezivanje sa stvarima koje ste nekada poznavali. To je pronalaženje nade i radosti uprkos neizvesnosti. Jasno je da nismo stvoreni da sami nosimo sve životne izazove.

Stvari mogu ponovo da se obnove i izrastu. Često upravo kroz bol shvatimo da se iza njega krije neka veća lepota“, govorila je princeza, ističući da je ova borba najviše promenila kao osobu.

Reči njenog brata rasplakale su mnoge: „Možda je ovo tvoje zvono pobede“

Koliko je ovaj dvadesetčetvoročasovni uspon bio važan za Kejt, najbolje je objasnio njen brat Džejms Midlton.

Džejms joj se pridružio tokom uspona na Skafel Pajk, a zatim ju je iznenadio pojavivši se i na Snoudonu.

Podsetio ju je da, za razliku od nekih drugih pacijenata obolelih od raka, nije imala priliku da kraj svog lečenja simbolično obeleži zvonjavom zvona, što je običaj u pojedinim onkološkim ustanovama.

„Možda je onda ovo tvoje zvono“, rekao joj je.

Kako se navodi, princeza se u potpunosti složila sa njegovim rečima.

Dokumentarac podseća i na dirljiv susret koji se dogodio samo nekoliko nedelja pre junskog izazova.

Kejt je tada posetila bolnicu Kristi u Mančesteru, gde je aplaudirala, bodrila i zagrlila tridesetogodišnju Kler Lorente, pacijentkinju obolelu od raka dojke, dok je zvonila zvonom kojim je obeležila završetak sopstvenog lečenja.

Bio je to trenutak koji je za princezu imao posebno duboko značenje.

Dijagnoza koja joj je promenila život

Princezi Ketrin, koja ima 44 godine, rak je dijagnostikovan nakon operacije abdomena 2024. godine.

Vrsta i stadijum bolesti nikada nisu javno saopšteni, ali je poznato da je prošla kroz hemoterapiju, koju je završila u septembru iste godine.

Ubrzo nakon toga, javnosti je saopštila vest o završetku lečenja u kratkom dokumentarnom filmu.

U januaru 2025. godine otkrila je da je rak u remisiji.

U jednom delu dokumentarca, Svitlana iz organizacije Shine Cancer Support objašnjava koliko bolest može da bude psihički razorna.

„Kada nelagodnost preovlada, a radost nestane, počnete sebi da postavljate pitanje: 'Zašto uopšte nastaviti dalje?'“

Kod Kejt, međutim, nema ni nagoveštaja odustajanja.

Za 24 sata prešla tri planine i više od 37 kilometara

Izazov „Tri vrha“ podrazumeva uspon na Ben Nevis, najviši vrh Velike Britanije, visok 1.345 metara, zatim Skafel Pajk, najviši vrh Engleske, visok 978 metara, i Snoudon u Velsu, visok 1.085 metara.

Princeza je ukupno pešačila oko 37 kilometara, savladala više od 3.000 metara uspona i prešla približno 740 kilometara automobilom između planina.

Prvi uspon započela je u subotu, 27. juna, a sva tri vrha osvojila je za manje od 24 sata.

Sve je uradila bez velike pratnje i uz minimalno obezbeđenje, a izazov je posvetila humanitarnoj organizaciji The Royal Marsden Cancer Charity, povezanoj sa bolnicom u kojoj se i sama lečila.

Priroda joj je pomogla da ponovo pronađe sebe

Dokumentarni film „Heal“ („Isceljenje“) realizovala je londonska produkcijska kuća Detail Films, koja je sa princom i princezom od Velsa sarađivala u više navrata.

Upravo je ta kuća snimila kratki, trominutni film objavljen u septembru 2024. godine, kada je Kejt iznenada saopštila javnosti da je njeno lečenje završeno.

Princeza je tada objasnila da započinje „novu fazu oporavka, sa novim osećajem nade i zahvalnosti prema životu“, ali je priznala i:

„Moj put ka isceljenju i potpunom oporavku je dug.“

Detail Films je realizovao i serijal kratkih filmova „Mother Nature“, posvećen prirodnom svetu, u kojem je princeza govorila o značaju prirode tokom svog oporavka.

U najnovijem izdanju magazina „Country Life“, koje je kao gostujući urednik priredio njen suprug, princ Vilijam, Kejt je u razgovoru sa piscem i istraživačem Robertom Makfarlanom objasnila koliko joj je boravak u prirodi pomogao.

„Priroda mi je omogućila da uspostavim dublju vezu sa svojim umom, telom i duhom. Ona nam može pomoći da se ponovo povežemo sa stvarima koje su zaista najvažnije.“

A na teško pitanje koje je Svitlana postavila – „Zašto nastaviti dalje?“ – Kejtin dokumentarac nudi mnogo odgovora koji vraćaju veru u život.

Film „Heal“ biće emitovan na BBC One u nedelju, 29. novembra, u 18.40 časova po britanskom vremenu.

(Stil)

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