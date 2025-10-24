KIM KARDAŠIJAN IMA ANEURIZMU MOZGA: Preživeli kažu da je ovo najjači bol u životu, a prvi simptom je glavobolja!

Kim Kardašijan (45) je otkrila da joj je dijagnostikovana aneurizma mozga. Šta ova dijagnoza znači?

U prvoj epizodi sedme sezone rijalitija "The Kardashians", Kim Kardašijan (45) je saopštila da joj je dijagnostikovana aneurizma mozga. Otkrila je da su joj lekari objasnili da stres može da uzrokuje ovo stanje, koji je pripisala burnom razvodu od Kanjea Vesta. Šta znači aneurizma mozga?

Čak do 5 odsto odraslih osoba živi sa netaknutom aneurizmom mozga. Zanimljivo je da većina aneurizmi ostaje "tiha" - možemo sa njima da provedemo ceo život, a da nikada ne saznamo za njihovo postojanje. Ipak, ako aneurizma pukne, prognoze su, nažalost, veoma loše. Povratak punoj funkcionalnosti je retkost. Zato je važno znati koji su simptomi aneurizme mozga - i oni prvi, i oni nakon pucanja. Brza reakcija može da spasi život.

Šta je aneurizma mozga i koji su njeni uzroci?

Aneurizma je izbočenje krvnog suda u mozgu koje nastaje usled slabljenja njegovog zida. U velikoj meri podseća na balon napunjen krvlju. Kada pukne, krv se izliva u važne delove mozga, što dovodi do porasta intrakranijalnog pritiska. Čak oko 20-30 odsto pucanja aneurizme završava se brzim smrtnim ishodom, bez mogućnosti reakcije. Takve situacije su šokantne i ne iznenađuje što se mnogi ljudi plaše aneurizme mozga.

Uzroci nastanka aneurizmi nisu u potpunosti poznati. Neke aneurizme su urođene, a pokazano je da genetska predispozicija može da igra ulogu. Aneurizme mogu da budu i stečene, pod uticajem faktora okoline. Obično se dijagnostikuju kod osoba između 40. i 60. godine, a žene su više podložne od muškaraca.

Pošto uzroci nisu potpuno poznati, ne možemo mnogo reći ni o prevenciji. Međutim, poznato je da stil života značajno utiče na verovatnoću pucanja aneurizme. Povišen krvni pritisak i pušenje su glavni faktori koji mogu da doprinesu nastanku i povećanju rizika od pucanja aneurizme.

Prvi simptomi aneurizme mozga

U mnogim slučajevima aneurizme ne izazivaju nikakve simptome dok ne dođe do pucanja. Simptomi se mogu pojaviti ako je aneurizma velika, a mnogo zavisi i od njenog položaja. Među prvim simptomima mogu da budu:

glavobolja,

poremećaj vida,

spušteni kapak,

slabost mišića ili epileptični napadi.

Hronične glavobolje već bi trebalo da budu razlog za posetu lekaru. Zašto? Zato što lekar u dijagnostičkom procesu može da preporuči analize koje omogućavaju otkrivanje aneurizme mozga.

Simptomi nakon pucanja aneurizme

Simptomi se ne mogu prevideti kada aneurizma pukne. Javlja se intenzivna glavobolja. Mnogi, koji su preživeli, pucanje aneurizme opisuju kao najjaču bol u životu, koju ne mogu da ublaže uobičajeni lekovi. Ostali simptomi mogu biti:

mučnina,

povraćanje,

poremećaji govora,

osetljivost na svetlost,

ukočen vrat,

bol oko oka,

ubrzano disanje,

dezorijentacija,

gubitak svesti.

Treba biti svestan da se simptomi razlikuju u zavisnosti od veličine aneurizme (odnosno količine krvi) i tačne lokacije. Nažalost, u oko 20-30 odsto slučajeva pucanje aneurizme dovodi do gotovo trenutne smrti.

U preostalim slučajevima ključna je brza reakcija. Obično je potrebna hitna operacija kako bi se zaustavilo krvarenje i sprečile daljnje povrede mozga. Ipak, čak i uz brzu intervenciju, retko se vraća potpuna funkcionalnost. Promene u mozgu često su nepovratne.

Šta može da izazove pucanje aneurizme?

Najčešći uzrok pucanja aneurizme je nagli porast krvnog pritiska. Faktori koji mogu da doprinesu ovom povećanju uključuju:

intenzivan fizički napor,

jak stres,

napad hipertenzije,

nagla promena pritiska (npr. tokom ronjenja),

nagla promena temperature (npr. skok u hladnu vodu u vrućem danu).

Pucanje aneurizme ne mora da ima specifičan uzrok. Može da se dogodi tokom odmora ili uobičajenih aktivnosti, posebno kod velikih aneurizmi. Statistički rizik od pucanja aneurizme iznosi oko 1,5-2 odsto godišnje, ali se kumulativno povećava s godinama.

Može li rizik od aneurizme mozga da se smanji?

Iako uzroci nastanka aneurizmi nisu u potpunosti poznati, određene promene životnog stila mogu da smanje rizik od pucanja:

izbegavanje prekomernog alkohola,

izbegavanje konzumiranja cigareta,

izbegavanje hroničnog stresa,

redovno merenje krvnog pritiska i lečenje hipertenzije,

kontrola holesterola.

Ipak, ne može se uvek sprečiti pucanje aneurizme. Zbog toga je važno da reagujete na sve sumnjive simptome i ne odlažete posetu lekaru.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamena za konsultaciju sa lekarom. Pre nego što primenite bilo koji savet iz oblasti medicine, obavezno se posavetujte sa stručnjakom.

(Mondo)

BONUS VIDEO: