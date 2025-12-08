Oglas
KOJI JE NAJBOLJI RAZMAK IZMEĐU DECE: Evo šta kažu nova istraživanja

Pitanje "kada je pravo vreme za drugo dete?" jedno je od najčešćih koje postavljaju žene nakon prvog porođaja.

Foto: Shutterstock
Generacije su verovale da je idealan razmak 2–3 godine. Međutim, savremena istraživanja pokazuju da odgovor nije tako jednostavan, niti isti za sve žene i porodice.

Velika skandinavska analiza koja je obuhvatila 47.000 porodica, ali i nekoliko međunarodnih studija koje prate rizike kod prekratkih i predugih razmaka između trudnoća, pružaju jasniju sliku: Interval između dece utiče na zdravlje majke, tok trudnoće, razvoj starijeg deteta i emocionalnu stabilnost porodice.

A evo šta su glavni zaključci koje stručnjaci danas naglašavaju.

1. Prekratak razmak iscrpljuje telo, a povećava i rizike

Nakon porođaja, telu je potrebno vreme da nadoknadi gvožđe i kalcijum, oporavi hormone, zacele tkiva, stabilizuje energiju i ciklus spavanja.

Studije pokazuju:

  • da je interval manji od 6-12 meseci povezan sa većim rizikom od prevremenog porođaja, niske porođajne težine i anemije,
  • da je period kraći od 18 meseci rizičan za mamu - češći su umor, iscrpljenost, postporođajna depresija i komplikacije u trudnoći.

Zato stručnjaci sve češće preporučuju da se izbegava prekratak razmak.

2. Optimalni medicinski razmak najčešće je 18-24 meseca - ali to nije cela priča

Velike meta-analize pokazuju da žene koje ostanu trudne oko godinu i po do dve godine nakon porođaja imaju najstabilnije perinatalne ishode.

Ali, tu dolazimo do važnog dela - medicinski "optimalan" razmak ne mora da bude optimalan za porodicu.

Jer na "idealan trenutak" za drugu trudnoću ne utiče samo to, već i:

  • psihička spremnost,
  • podrška partnera,
  • uslovi života,
  • karijera,
  • finansije,
  • potrebe starijeg deteta.

Tu dolazimo do sve češćeg trenda i zaključka roditelja i psihologa.

3. Razmak od 4-6 godina donosi brojne psihološke i porodične prednosti

Dok medicinske studije najviše prate fizičko zdravlje, brojna iskustva porodica i psihološke analize ukazuju da duži razmak može biti blagotvoran u drugim segmentima:

Mama se potpuno oporavlja

Posle 4-6 godina:

  • hormoni su stabilizovani,
  • hronični umor je manji,
  • gvožđe i kalcijum se obnavljaju,
  • karijera se često vraća na svoje mesto,
  • majka ulazi u novu trudnoću psihički i fizički snažnija.

Starije dete prolazi najvažniji razvojni period bez prekida

Prvih pet godina oblikuje emocionalnu stabilnost, granice, samopouzdanje i do čak 90% formiranja ličnosti.

Kada mlađe dete dođe kasnije:

  • pažnja se ne deli prerano,
  • starije dete dobija sigurnu osnovu,
  • lakše ulazi u ulogu starijeg brata ili sestre.

Odnosi među decom su nežniji i stabilniji

Kod razmaka od 4–6 godina:

  • starije dete je zrelije,
  • manje je rivaliteta i ljubomore,
  • više je zaštite i saradnje,
  • odnos kreće iz harmonije, a ne iz takmičenja.

Porodica je stabilnija, emocionalno i finansijski

Sa nekoliko godina razmaka:

  • ritam kuće je ustaljen,
  • roditelji su iskusniji,
  • stres je manji,
  • finansije se stabilizuju,
  • porodica ulazi u novu trudnoću spremnije i smirenije.

4. A šta je sa predugim razmakom?

Nauka kaže i ovo: Interval duži od 5-6 godina može povećati rizik od nekih komplikacija poput preeklampsije.

Dakle, ni preduga pauza nije idealna u nekim slučajevima.

Zato se kao najbezbedniji okvir često navodi raspon od 18 meseci do 5 godina. U okviru tog perioda porodice biraju šta im najviše odgovara.

Ne postoji univerzalno vreme, postoji vaše vreme

Razmak između dece nikada ne treba da bude takmičenje, norma, tuđe očekivanje ili pritisak.

  • Fizički: kratak razmak nosi najviše rizika.
  • Psihološki i porodično: duži razmak (4-6 godina) često donosi veću stabilnost, lakšu dinamiku i manje stresa.
  • Individualno: svaka žena, svaka trudnoća i svaka porodica je jedinstvena.

Najbolje vreme za drugo dete jeste ono vreme u koje ulazite zdravi, spremni, podržani i mirni.

Informisana odluka uvek je najbolja odluka. jer zdrava mama i stabilna porodica temelj su svakog deteta koje dolazi.

(Ona)

