Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KOLIKO JE VISOKA DRAGANA MIRKOVIĆ: Mnogi ne znaju ovaj podatak o njoj jer stalno nosi visoke potpetice

Visoke potpetice često zavaraju procenu njene visine.

1793089917_1779623718_1778394585_1751700405_836747c3c4a785abef363ebe8a228d043495666f-6a12e7264ffdb.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Pevačica Dragana Mirković decenijama je prisutna na muzičkoj sceni i o njenom životu se mnogo toga zna. Mnogi se, pak, iznenade kada saznaju koliko je ona zapravo visoka.

Dragana Mirković visoka je 166 cm, a zbog visokih potpetica koje uvek nosi, svi se prevare u proceni.

Muzička zvezda je jednom prilikom priznala da nije planirala da se bavi pevanjem.

- Kao devojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što se meni dogodilo. Naravno da sam sanjala i želela da budem srećna, ako gledamo po tome onda mi se san i te kako ostvario. Ali imala sam neke druge snove - nisam želela da pevam, nisam želela da se bavim tim i čak sam bila protiv toga - rekla je i dodala:

- Još od svoje pete godine pamtim da su me svi terali da pevam. "Hajde Dragana da pevaš", pa onda u školi, pa na priredbama, kulturno-umetničko društvo... Iskreno, to mi je bila trauma, uopšte nisam volela da se bavim time. Muziku sam obožavala, ali ne da budem pred ljudima i da moram da pevam.

"U dvorcu mi je sad najlepše"

Inače, Dragana je nedavno govorila o svom životu nakon razvoda od supruga Tonija Bijelića i istakla da uživa.

- Savršeno živim u dvorcu danas, najlepše moguće. Deca su mi uvek bila najveća podrška, a sada su jednostavno dokazali da su odrasli, da su sjajni i da biraju prave stvari - govorila je.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas