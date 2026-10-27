KOLIKO JE VISOKA DRAGANA MIRKOVIĆ: Mnogi ne znaju ovaj podatak o njoj jer stalno nosi visoke potpetice

Visoke potpetice često zavaraju procenu njene visine.

Pevačica Dragana Mirković decenijama je prisutna na muzičkoj sceni i o njenom životu se mnogo toga zna. Mnogi se, pak, iznenade kada saznaju koliko je ona zapravo visoka.

Dragana Mirković visoka je 166 cm, a zbog visokih potpetica koje uvek nosi, svi se prevare u proceni.

Muzička zvezda je jednom prilikom priznala da nije planirala da se bavi pevanjem.

- Kao devojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što se meni dogodilo. Naravno da sam sanjala i želela da budem srećna, ako gledamo po tome onda mi se san i te kako ostvario. Ali imala sam neke druge snove - nisam želela da pevam, nisam želela da se bavim tim i čak sam bila protiv toga - rekla je i dodala:

- Još od svoje pete godine pamtim da su me svi terali da pevam. "Hajde Dragana da pevaš", pa onda u školi, pa na priredbama, kulturno-umetničko društvo... Iskreno, to mi je bila trauma, uopšte nisam volela da se bavim time. Muziku sam obožavala, ali ne da budem pred ljudima i da moram da pevam.

"U dvorcu mi je sad najlepše"

Inače, Dragana je nedavno govorila o svom životu nakon razvoda od supruga Tonija Bijelića i istakla da uživa.

- Savršeno živim u dvorcu danas, najlepše moguće. Deca su mi uvek bila najveća podrška, a sada su jednostavno dokazali da su odrasli, da su sjajni i da biraju prave stvari - govorila je.

(Kurir)

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