KOLIKO KAFE PIJETE DNEVNO? Medicina kaže da su ovo bezbedne količine

Kafa sadrži stotine bioaktivnih jedinjenja i jedan od od najvećih izvora antioksidanata, supstanci koje pomažu telu da neutralizuje slobodne radikale, koji mogu da oštete ćelije.

Ipak, koliko je kafe bezbedno piti i da li prekomerni unos nosi neke rizike?

Koliko kofeina ima u šoljici kafe?

Kofein, aktivni sastojak kafe, najčešće je konzumirana psihoaktivna supstanca na svetu. Sadržaj kofeina u kafi je veoma varijabilan, u rasponu od 50 do preko 400 mg po šoljici. Mala domaća šoljica kafe može da obezbedi 50 mg, dok one od 475 ml sadrže i preko 300 mg. Dakle, razlike su velike.

Opšte pravilo je da prosečna šoljica kafe od 240 ml nudi oko 100 mg kofeina. Nekoliko izvora sugeriše da je 400 mg kofeina dnevno - bezbedno za većinu zdravih odraslih, ali imajte na umu da postoje mnogi drugi izvori kofeina, uključujući čaj, bezalkoholna pića, energetska pića, čokolada...

Kratkoročni simptomi prekomernog unosa kofeina

Ako popijete previše kafe u kratkom vremenskom periodu, možete iskusiti mentalne i fizičke simptome, uključujući: nemir, anksioznost, vrtoglavicu, uznemiren stomak, razdražljivost, nesanicu, ubrzan rad srca, tremor. Ako iskusite takve simptome nakon pijenja kafe, možda ste osetljivi na kofein i trebalo bi da razmislite o smanjenju unosa ili potpunom izbegavanju kofeina.

LJudi tolerišu različite količine

Kofein utiče na ljude na različite načine. Otkriveno je mnogo gena koji utiču na osetljivost ljudi na ovaj stimulans. Ovi geni utiču na enzime koji razgrađuju kofein u vašoj jetri, kao i na receptore u mozgu na koje kofein utiče. Efekti kofeina na san su takođe genetski određeni. Neki ljudi mogu da piju kafu i odmah upeju da se uspavaju, dok drugi ostaju budni tokom cele noći. Stečena tolerancija je takođe veoma važna. Oni koji piju kafu svaki dan mogu tolerisati mnogo više od onih koji je retko piju. Takođe je važno shvatiti da medicinska stanja mogu uticati na osetljivost na kofein. Ako imate anksioznost, panični poremećaj, srčanu aritmiju, visok krvni pritisak, dijabetes ili druga medicinska stanja, možete tolerisati manje kofeina.

Optimalan unos kafe

Dokazi ukazuju da se 3 do 4 šoljice kafe smatraju umerenom i zdravom količinom za većinu odraslih, piše Healthline.

Naravno, to ne znači da je za sve preporučena ova količina. LJudi koji su osetljivi na kofein, imaju određena medicinska stanja ili jednostavno ne vole ovaj napitak, svakako bi trebalo da ga izbegavaju.

