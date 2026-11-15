S obzirom na mnoge funkcije proteina u telu, uključujući stvaranje hormona, jačanje imunog sistema i izgradnju mišića, od ključne je važnosti da telu obezbeđujete dovoljnu količinu.

Nacionalne akademije medicine preporučuju dobijanje 10 do 35 procenata ukupnih dnevnih kalorija iz proteina. To je širok raspon, a tačna količina grama (g) koja vam je potrebna dnevno zavisi od mnogih faktora.

Preporučeni dijetetski dodatak proteina je 0,8 g po kilogramu (kg) telesne težine. Međutim, nije jedinstvena količina za sve jer mnogi faktori utiču na količinu proteina koja vam je potrebna, uključujući starost, veličinu tela, mišićnu masu i da li vežbate.

Takođe, postoje određena zdravstvena stanja, kao i populacije koje mogu imati druge potrebe za proteinima. Starijim odraslim osobama može biti potrebno do 1,2 g proteina po kg telesne težine kako bi se sprečio gubitak mišića povezan sa godinama (sarkopenija). LJudima koji su bolesni ili se oporavljaju od operacije takođe je potrebno više proteina, do 1,5 g po kg telesne težine dnevno, jer telo koristi veće količine ove hranljive materije da funkcioniše pod stresom. Tako da bi 0,8 g po kilogramu trebalo koristiti samo kao polaznu osnovu, piše Everyday Healht.

Koliko proteina je potrebno ženama dnevno?

Generalno ne postoji razlika u potrebama za proteinima na osnovu pola. Faktori kao što su težina, starost i nivo aktivnosti su važniji. U stvari, istraživanja pokazuju da muškarci i žene sličnog zdravstvenog statusa i indeksa telesne mase (BMI) zamenjuju starije proteine novijim relativno sličnim stopama.