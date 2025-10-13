Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KOMEMORACIJA HALIDU BEŠLIĆU: Reči unuke slamaju srca

Legendarni pevač narodne muzike i jedan od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije, Halid Bešlić, biće sahranjen danas u Sarajevu.

1760347352_550733761_1249562560520616_1036357343558292241_n.jpg
Foto: printscreen/ Avaz
Oglas

U Narodnom pozorištu u Sarajevu održava se komemoracija u čast Halida Bešlića koja je okupila njegove najbliže, porodicu, brojne kolege i druge poštovaoce njegovog dela. 

Komemoracija Halidu Bešliću počela je minutom ćutanja i rečima o životu i delu legende narodne muzike. 

Na samom početku je govorila unuka Halida Bešlića: 

- Deda, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Voleli bismo da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Mama nam nije rekla da si nas u utorak napustio, a mi smo znali. Kažu nam da tako mora da bude, ali želimo da si još uvek tu. Volimo te - reči su unuke Halida Bešlića. 

Na komemoraciji Halida Bešlića govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić.

Legendarni Halid preminuo je 7. oktobra ove godine u 72. godini života nakon borbe sa teškom bolesti.

Halid je svojim prepoznatljivim glasom, iskrenom emocijom i pesmama koje su postale vanvremenske, stekao status legende na muzičkoj sceni. Tokom višedecenijske karijere postao je simbol glasa koji spaja tradiciju i savremenost. 

Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Edin i unuci. 

Od avgusta se nalazio u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Poslednji koncert je održao u Banja Luci. 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas