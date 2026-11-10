KONAČNO STIŽE KRAJ RETROGRADNOG MERKURA: Pogledajte za koje horoskopske znake kreće najbolji period godine

Nakon dugog retrogradnog hoda, Merkur se 13. novembra vraća u direktno kretanje, i to u znaku Škorpije.

Direktni Merkur u Škorpiji, na čime se petom stepenu nalazi trinaestog dana novembra, donosi nam mnogo povoljniju situaciju, procenjuju astrolozi.

Posle perioda usporenosti, preispitivanja i nesporazuma, nastupa bolji trenutak za komunikaciju, dogovore, putovanja i rešavanje problema koji su ostali bez odgovora. Pred nama su danima u kojima bi situacije koje su delovale zamršeno mogle polako da počnu da se razjašnjavaju, dok će mnogi imati osećaj da ponovo mogu da preuzmu kontrolu nad svojim planovima.

Merkur je, inače, planeta koja u astrologiji vlada komunikacijom, razmišljanjem, informacijama, učenjem, pregovorima i kratkim putovanjima, što znači da stiže boljitak na više polja.

Kad je Merkur retrogradan, povezuje se s kašnjenjem, nesporazumom, vraćanjem na stare teme i potrebom da se neke odluke još jednom razmotre. S druge strane, njegov direktan hod Merkura donosi drugačiju energiju, odnosno lakše izražavanje, jasnije dogovore i mogućnost da se završi nešto što ste odlagali.

Šta donosi direktan Merkur u Škorpiji?

Ovaj tranzit uglavnom stoji iza razotkrivanja istine, pošto na videlo izlaze informacije, tajne i stvari koje su dugo bile skrivene, dok su razgovori intenzivniji, a priče manje površne.

Možete da očekujete da ćete rešiti neke stare probleme, naročito ako ste rođeni u znaku Škorpije, a mnogima se smeše i finansijska razjašnjenja, što znači da će lakše regulisati dugove, i dužnici i oni koji su nekome pozajmili novac, a odličan je trenutak i za sve što se tiče kredita, nasledstva i zajedničkog novca.

Intuicija će nam biti izoštrenija, pa samim tim i odluke koje donosimo bolje, što je posebno korisno jer se vraćaju neke stare teme.

Kome će direktan Merkur najviše pogodovati?

Budući da Merkur 13. novembra kreće direktno u znaku Škorpije, pripadnici ovog znaka bi mogli da osete najveću promenu. Škorpijama će naročito značiti prilika da razjasne lične dileme, donesu odluke koje dugo odlažu i otvoreno razgovaraju o onome što ih opterećuje.

Povoljniji period mogao bi da osete i drugi vodeni znaci, tj. Rakovi i Ribe, kojima ovaj položaj Merkura astrološki donosi podršku u komunikaciji, emotivnim odnosima i planiranju budućnosti.

Među znacima kojima bi ovaj period mogao da odgovara izdvajaju se i Device i Jarčevi, jer bi njima direktan Merkur mogao da olakša organizaciju, rešavanje nekih praktičnih pitanja, poslovne dogovore i donošenje racionalnih odluka.

(Glossy)

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