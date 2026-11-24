Dado Polumenta je emotivno govorio o sestri Dajani koja je već trideset godina u invalidskim kolicima zbog lekarske greške.

Pevač Dado Polumenta jednom prilikom otvorio je dušu o najvećoj porodičnoj rani i kroz suze progovorio o teškoj sudbini svoje sestre Dajane, koja je već tri decenije prikovana za invalidska kolica.

Iako o privatnom životu retko govori, pevač se prisetio kobnog trenutka iz njihovog najranijeg detinjstva koji je zauvek promenio sudbinu čitave porodice.

Kobna lekarska greška promenila sve

Dajana je rođena kao potpuno zdrava beba, ali je tragičan splet okolnosti kada je imala svega tri meseca doveo do trajnih i teških posledica.

– Dajana je sestra moja koja je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dijete. Sa tri mjeseca je imala unutrašnju temperaturu 42 kada su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali su joj šezdeset posto mozga. Od tog momenta su počeli godinama da otkazuju funkcije i mišići – ispričao je nedavno Dado Polumenta u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

On je priznao koliko mu je teško da se vraća na ove bolne uspomene, ističući neizmernu hrabrost i žrtvu svojih roditelja.

– Zadnjih, pa eto da kažem, trideset godina je ona u kolicima. Ne postoje riječi kojima bih mogao da opišem tu bol i patnju, ne moju koliko od mojih roditelja i kroz šta je ona prošla. Jako je teško stvarno pričati o ovim stvarima i nikada nisam imao priliku da pričam o tome.

"Od nje sam naučio šta znači čistoća duše"

Uprkos nezamislivoj tragediji, Polumenta napominje da je kroz sestrinu borbu shvatio šta su prave životne vrednosti.

– Ali, mogu reći samo da sam od nje mnogo naučio o životu o ljudima o toj čistoći, definitivno. Hvala dragom Bogu na takvim roditeljima, definitivno to kolika je težina sa druge strane je velika blagodat data od Boga da bi znali da cijenimo zaista svaki korak, svaki gutljaj vode koji čovek može da uzme sam, da nisi zavistan ni od koga – naglasio je pevač.

(Blic)

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