MEGAN I HARI BESNI: Smeta im kako ih oslovljavaju u Britaniji

Princ Hari i Megan navodno su nezadovoljni načinom na koji se opisuje njihov status nakon povlačenja sa dužnosti aktivnih članova britanske kraljevske porodice.

Prema pisanju britanskih medija, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa posebno ne vole izraz „aktivni članovi kraljevske porodice“, kojim se označavaju pripadnici monarhije koji obavljaju zvanične dužnosti u ime krune.

Par se povukao sa svojih dotadašnjih kraljevskih dužnosti 2020. godine, ali, kako tvrdi osoba iz njihovog okruženja, ne smatraju da ih to čini bivšim članovima kraljevske porodice. NJihov prijatelj je za „Sandej tajms“ izjavio da Hari i Megan taj izraz doživljavaju kao pojednostavljen i neprimeren, jer, iako više ne rade za instituciju monarhije, i dalje pripadaju kraljevskoj porodici i imaju brojne profesionalne obaveze.

Prema rečima istog izvora, njihov svakodnevni život organizovan je oko porodice i posla, a Megan navodno vodi svoj poslovni poduhvat tokom cele nedelje.

Smeta im i izraz „bivši članovi kraljevske porodice“

Hari i Megan navodno nisu zadovoljni ni kada ih nazivaju bivšim članovima kraljevske porodice, jer smatraju da takva formulacija pogrešno predstavlja njihov položaj.

NJihov prijatelj je objasnio da javni angažmani, poput nedavne zajedničke posete Notingemu, nisu organizovani u ime monarhije ili krune. Ipak, Hari je sin kralja Čarlsa i ostaje član kraljevske porodice, iako više nije deo institucije koja obavlja zvanične kraljevske dužnosti.

Prema njegovim rečima, način na koji se Hari i Megan predstavljaju u javnosti utiče na to kako ih ljudi doživljavaju, zbog čega im je važno da se njihov status precizno opisuje.

Kralj Čarls jasno odredio njihov status

Ova tema ponovo je otvorena nakon što su Hari i Megan nedavno zajedno prisustvovali javnom događaju u Notingemu. NJihovo pojavljivanje privuklo je pažnju britanske javnosti, ali njihov odnos sa kraljevskom porodicom i dalje ostaje predmet interesovanja medija.

Kralj Čarls, koji se prema navodima medija nije sastao sa parom tokom njihovog poslednjeg povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, nedavno je poslao dopis državnim službama, lordovima poručnicima i vojnim zvaničnicima.

U dopisu je ponovljeno da Hari i Megan nisu aktivni članovi kraljevske porodice i da ih treba tretirati kao privatna lica koja imaju poslovne i humanitarne interese.

Time je još jednom napravljena jasna razlika između njihovog pripadanja kraljevskoj porodici i zvaničnih dužnosti koje više ne obavljaju.

(NajŽena)

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